Власти помогут восстановить после пожара Покровский храм в Черкизове

10 февраля. ПРАВМИР. Власти городского поселения Черкизово готовы рассмотреть вопрос о выделении средств на восстановление убранства храма из резервного фонда главы поселка.

«При поступлении заявления от настоятеля и при приложении соответствующих документов о пожаре совет депутатов рассмотрит вопрос о выделении денежных средств. Я думаю, что решение будет положительным, поскольку депутаты тоже озадачены этой проблемой и хотят оказать помощь нашему храму», – цитирует Интерфакс руководителя администрации поселка Черкизово Елену Воробьеву.

Кроме того, по ее словам, идет сбор денег на восстановление храма среди местных жителей.

Пожар в Сергиевском приделе Покровского храма произошел в ночь на 29 января. «Возгорание было обнаружено сторожем храма по срабатыванию пожарной сигнализации. Из-за сильного задымления своими силами погасить огонь не удалось. Пожарный расчет прибыл примерно через полчаса после сигнала. По оценке пожарных площадь пожара составила 5 квадратных метров», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте храма.

Огнем сильно поврежден престол, полностью сгорел шкаф с книгами и напрестольными облачениями, поврежден иконостас, пострадали пять икон, одна из них не может быть восстановлена, другие могут быть отреставрированы. В связи с пожаром храм обратился к прихожанам с просьбой о финансовой помощи.

Краснокирпичная Покровская церковь с голубыми куполами была построена в 1903 году. Здесь любил петь в церковном хоре Федор Шаляпин. В 1970 году в храме служил протоиерей Александр Мень.