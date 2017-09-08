Вместимость всех строящихся храмов Москвы увеличена до тысячи человек

8 сентября. ПРАВМИР. Вместимость всех храмов, которые в будущем будут строить в Москве, увеличена с 200 до 1 тысячи человек.

«У нас все храмы, которые находятся в перспективе, по своей вместимости будут не меньше, чем на 1 тысячу человек. Мы только не стали менять те храмы, которые уже начали возводить – они в основном на 500 человек. Еще часть храмов были еще меньше, но мы от них отказались», – сказал куратор программы Владимир Ресин агентству новостей «Москва».

По его словам, речь идет о сотнях зданий.

«Знаете, в свое время на Политбюро сказали, что в таком-то году будет решен жилищный вопрос. Слава богу, уже десятки поколений выросли, а вопрос этот все стоит. Так и здесь, это вечно. Храмы будут строиться и реставрироваться вечно. Я только могу сказать, что минимум ближайшие десятилетия в Москве с нынешними границами будут построены сотни храмов. Каждый год появляется 10-12 новых зданий», – заявил Ресин.

Ранее председатель финансово-хозяйственного управления Русской православной церкви митрополит Марк сообщил, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял решение о прекращении строительства храмов на 200-300 человек в связи с большим количеством прихожан. О необходимости строить храмы, единовременно вмещающие по 1 тысячи прихожан, ранее сообщил и пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, священник Александр Волков.