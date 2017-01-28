Внедрение новых технологий лечения детей с дефектами позвоночника одобрено кабмином

“Подписанным распоряжением одобрен проект программы Союзного государства “Разработка новых спинальных систем с использованием технологий прототипирования в хирургическом лечении детей с тяжелыми врожденными деформациями и повреждениями позвоночника”, согласованный с белорусской стороной”, – говорится в пояснительной записке к документу, опубликованном на сайте кабмина.

Планируется повышение качества оказания медицинской помощи таким детям и увеличение научного и интеллектуального потенциала Союзного государства в области спинальной хирургии.

Результатом научных разработок должно стать создание современных хирургических технологий и новых образцов спинальных систем для оказания специализированной медицинской помощи детям с этими заболеваниями.

“Принятые решения направлены на создание и внедрение в практическое здравоохранение новых хирургических технологий и образцов спинальных систем для медицинской реабилитации детей с тяжелыми врожденными деформациями и повреждениями позвоночника, сокращение материальных затрат и сроков стационарного лечения за счет ранней активизации пациентов в послеоперационном периоде, снижение инвалидности и улучшение качества жизни этой категории пациентов”, – говорится в справке к документу.