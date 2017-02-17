О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

Во Владикавказе мужчина спас девушку, провалившуюся в шахту лифта

|
17 февраля. ПРАВМИР. В одном из кинотеатров Владикавказа девушка чуть было не погибла, провалившись в шахту лифта.
Во Владикавказе мужчина спас девушку, провалившуюся в шахту лифта

Инцидент произошел 14 февраля. Девушка вышла из темного кинозала и, перепутав двери, шагнула в пустую шахту грузового лифта, пишет «Комсомольская правда».

Она начала падать с высоты третьего этажа, но зацепилась руками за какой-то выступ в шахте и позвала на помощь. На крики девушки прибежала охрана и другие посетители торгового центра, среди которых был Руслан Гецаев. Мужчина тут же влез в шахту лифта и смог вытащить девушку наверх.

Эта история стала известна после того, как о ЧП рассказали в одном из североосетинских пабликов на Facebook. После огласки Руслан Гецаев стал получать благодарности в соцсетях от совершенно незнакомых людей.

«14 февраля они с супругой были в кинотеатре “Столичный” и, выйдя из зала после просмотра фильма, услышали, как охранник кричал “вызовите скорую!”. Руслан, не раздумывая, скинул с себя куртку и полез спасать эту бедную девушку! Но самое удивительное, как мне сказала супруга Руслана Дзерасса, что ни один из охранников, которых там было около семи человек, никто из посетителей кинотеатра, даже не подумал с ним спуститься и вытащить эту бедную девушку! Ее парень, с которым она пришла на фильм, стоял и плакал. Слава Богу, все обошлось, Руслан помог ей выбраться!», – пишет в Facebook знакомая Руслана Эльвира Гутиева.

В полиции сообщили, что заявления от девушки из-за нарушений в кинотеатре пока не поступало. «Если оно поступит, то наше ведомство проведет по данному инциденту проверку», – сообщили в МВД Северной Осетии.

Теги:
, , ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Илон Маск поручил отремонтировать Tesla человеку, спасшему другого водителя
Илон Маск поручил отремонтировать Tesla человеку, спасшему другого водителя
Новостная служба "Православие и мир"

Водитель подставил свою машину, чтобы остановить автомобиль водителя, потерявшего сознание

Опубликовано видео спасения девушки, бросившейся под поезд в московском метро
Опубликовано видео спасения девушки, бросившейся под поезд в московском метро
Новостная служба "Православие и мир"

Молодую девушку от самоубийства спас сотрудник общественной организации «Офицеры России»

Мужчина спас соседей из пожара во Владимирской области
Мужчина спас соседей из пожара во Владимирской области
Новостная служба "Православие и мир"

Благодаря его грамотным действиям спасены два человека и предотвращен пожар в доме

Благотворительный фонд
Спасти сердце Владимира Якурина
Спасти сердце Владимира Якурина
42% собрано / 177066 руб. осталось
Слава и Маша: не останавливаться!
Слава и Маша: не останавливаться!
19% собрано / 273005 руб. осталось
Проект "Правмира"
Мифы о православии
Мифы о православии
Подробнее
Другие статьи автора
"
Русская церковь передаст храму в Сирии икону в память о погибших военнослужащих
Новостная служба "Православие и мир"

Церемония освящения иконы состоится в Ильинской церкви Краснодара в воскресенье

"
Приемные семьи в Коми возвращают детей в детдома из-за нехватки денег
Новостная служба "Православие и мир"

Семьи получают 8 тысяч рублей в месяц на одного ребенка

"
Медицинская помощь стала менее доступной для стариков – СМИ
Новостная служба "Православие и мир"

Пожилые люди стали меньше обращаться в поликлинику, но чаще лежать в больницах

Все статьи автора
Статьи Дня
Обращение Патриарха Кирилла к противникам передачи Исаакиевского собора
Святейший Патриарх Кирилл

Святейший объяснил, как будут решаться три проблемы передачи собора

«Не позорьте оступившихся священников на весь интернет»
Оксана Головко

Протоиерей Константин Островский о недостатках Церкви и ее критиках

Пять византийских икон, ради которых стоит идти в Третьяковку
Алексей Лидов

Византия в Москве: обзор экспозиции с академиком Алексеем Лидовым

самое читаемое

Мы встречаемся с Ним случайно10,019

Церковь празднует Сретение Господне8,973

Отец старшина и встреча у колодца7,598

World Press Photo-2017: как новостные издания продают страх5,956

Что известно о попытке отравить Патриарха Грузии5,299

«Тяжело ругательства про любимого человека читать»5,090

«Не позорьте оступившихся священников на весь интернет»4,992

Любовь к Сталину: люди хотят покоя и ни за что не отвечать4,130

«Моя мечта – когда-либо жениться на Алисе Г…»3,482

Черная ряса, золотые погоны3,411

лучшие авторы

Новостная служба36,905

Редакция портала "Православие и мир"10,635

Протоиерей Игорь Прекуп10,019

Протоиерей Александр Авдюгин7,598

Мария Строганова5,956

Ирина Якушева5,299

Оксана Головко4,992

Сергей Фирсов3,482

Сергей Худиев3,411

Анна Данилова3,094

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь порталу
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть