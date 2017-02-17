Во Владикавказе мужчина спас девушку, провалившуюся в шахту лифта

17 февраля. ПРАВМИР. В одном из кинотеатров Владикавказа девушка чуть было не погибла, провалившись в шахту лифта.

Инцидент произошел 14 февраля. Девушка вышла из темного кинозала и, перепутав двери, шагнула в пустую шахту грузового лифта, пишет «Комсомольская правда».

Она начала падать с высоты третьего этажа, но зацепилась руками за какой-то выступ в шахте и позвала на помощь. На крики девушки прибежала охрана и другие посетители торгового центра, среди которых был Руслан Гецаев. Мужчина тут же влез в шахту лифта и смог вытащить девушку наверх.

Эта история стала известна после того, как о ЧП рассказали в одном из североосетинских пабликов на Facebook. После огласки Руслан Гецаев стал получать благодарности в соцсетях от совершенно незнакомых людей.

«14 февраля они с супругой были в кинотеатре “Столичный” и, выйдя из зала после просмотра фильма, услышали, как охранник кричал “вызовите скорую!”. Руслан, не раздумывая, скинул с себя куртку и полез спасать эту бедную девушку! Но самое удивительное, как мне сказала супруга Руслана Дзерасса, что ни один из охранников, которых там было около семи человек, никто из посетителей кинотеатра, даже не подумал с ним спуститься и вытащить эту бедную девушку! Ее парень, с которым она пришла на фильм, стоял и плакал. Слава Богу, все обошлось, Руслан помог ей выбраться!», – пишет в Facebook знакомая Руслана Эльвира Гутиева.

В полиции сообщили, что заявления от девушки из-за нарушений в кинотеатре пока не поступало. «Если оно поступит, то наше ведомство проведет по данному инциденту проверку», – сообщили в МВД Северной Осетии.