Во Владивостоке появится филиал Третьяковской галереи

1 сентября. ПРАВМИР. Филиал Государственной Третьяковской галереи появится во Владивостоке. Соответствующее соглашение подписали директор музея Зельфира Трегулова и губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

«Мы понимаем, что сейчас приехать в Москву или Санкт-Петербург для жителей регионов достаточно сложно. И готовы двигаться вглубь России для того, чтобы быть ближе к нашему зрителю», – сказала она.

Музей откроют в историческом центре Владивостока рядом с Приморской картинной галереей, его площадь составит более 600 квадратных метров.

Одной из первых картин, которая будет выставлена в приморском филиале стане «Март» Исаака Левитана.

Ранее регион подписал соглашения о сотрудничестве с Эрмитажем и Русским музеем, также здесь работают филиалы Мариинского театра и Академии Русского балета имени Агриппины Вагановой.