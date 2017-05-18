О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Во всех храмах Русской Церкви пройдут заупокойные службы по жертвам СПИДа

|
18 мая. ПРАВМИР. По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в связи с проведением Всемирного дня жертв СПИДа и всероссийской акцией «Стоп ВИЧ/СПИД» 21 мая 2017 года во всех храмах Русской Православной Церкви состоятся заупокойные богослужения памяти жертв СПИДа, «от тяжкой болезни скончавшихся».
Во всех храмах Русской Церкви пройдут заупокойные службы по жертвам СПИДа

По данным Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу, за период эпидемии этого заболевания в мире его жертвами стали почти 40 миллионов человек.

Ежегодно в третье воскресенье мая мировое сообщество отмечает Всемирный день памяти умерших от СПИДа, который служит делу укрепления организационных усилий по борьбе с эпидемией ВИЧ-инфекции, охватившей весь мир. Для сдерживания и кардинального сокращения темпов распространения эпидемии необходим гораздо более широкий доступ к средствам профилактики ВИЧ и лечения СПИДа, ухода и поддержки, чем тот, который имеется в настоящее время.

В России на сегодня зарегистрировано свыше одного миллиона ВИЧ-инфицированных граждан.

В Концепции участия Русской Православной Церкви в борьбе с распространением ВИЧ/СПИДа и работе с людьми, живущими с ВИЧ/СПИДом, принятой в 2009 году, отмечается, что Церковь в лице священнослужителей и мирян принимает деятельное участие в борьбе с эпидемией и преодолении ее последствий. Сознавая свою ответственность перед Богом и людьми, Церковь видит своим первоочередным долгом духовно-нравственную оценку эпидемии ВИЧ/СПИДа.

Церковь, прежде всего, проводит разъяснительную и воспитательную работу с подрастающим поколением, духовно и молитвенно поддерживает людей, живущих с ВИЧ, и их близких. Священнослужители и прихожане молятся о здравии всех ВИЧ-инфицированных и об упокоении душ умерших от этого заболевания.

Все те, кого эта тема коснулась лично, кому небезразлична судьба людей, живущих с ВИЧ, могут принять участие в богослужениях 21 мая.

Теги:
, ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Похожие статьи
В России стартует акция «Стоп ВИЧ/СПИД»
В России стартует акция «Стоп ВИЧ/СПИД»
Новостная служба "Православие и мир"

В рамках акции будет организована работа передвижных кабинетов по бесплатному добровольному и анонимному тестированию на ВИЧ

Как Церковь помогает в борьбе с ВИЧ/СПИДом
Как Церковь помогает в борьбе с ВИЧ/СПИДом
Ирина Якушева

Разрушаем стереотипы о ВИЧ-диссидентах в рясах

Среди погибших пассажиров боинга был один из крупнейших мировых исследователей проблемы СПИДа
Среди погибших пассажиров боинга был один из крупнейших мировых исследователей проблемы СПИДа
Новостная служба "Православие и мир"

Среди погибших, один из крупнейших мировых исследователей проблемы СПИДа Йоп Ланге.

Благотворительный фонд
Помогите Филиппу самостоятельно дышать
Помогите Филиппу самостоятельно дышать
16% собрано / 3989041.28 руб. осталось
Генетические исследования: Дать полноценную жизнь детям
Генетические исследования: Дать полноценную жизнь детям
62% собрано / 88000 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Рассмотрение законопроектов об изменении статуса Церкви на Украине перенесут
Новостная служба "Православие и мир"

Рассмотрение законопроектов перенесут, на какое время - пока неизвестно

"
В Москве пройдет фестиваль искусств в честь принесения мощей святителя Николая
Новостная служба "Православие и мир"

Фестиваль поддерживает проект создания в Москве первого Музея современного христианского искусства

"
Деньги, сэкономленные на покупке цветов Патриарху, направят пострадавшим Сирии
Новостная служба "Православие и мир"

Патриарх Кирилл ранее предложил заменить обычай преподносить ему на праздники цветы сбором средств в пользу нуждающихся

Все статьи автора
Статьи Дня
“Я сам хочу видеть силу нашей Церкви”
Протоиерей Николай Данилевич

Зачем Церковь в Украине позвала верующих к Верховной Раде

Многочасовая молитва украинцев у Верховной Рады (ФОТО)
Редакция портала "Православие и мир"

Тысячи людей в Киеве будут молиться под стенами парламента до вечера

У Верховной Рады проходит молебен об Украинской Православной Церкви (прямая трансляция)
Новостная служба "Православие и мир"

Звучат молитвы о справедливых властях и воинстве

самое читаемое

Мощи Николая Чудотворца в Москве – как это будет16,201

Правда и заблуждения о святителе Николае и его мощах14,599

Не погружайте детей в болото претензий14,310

Протоиерей Валентин Уляхин: Клиническая смерть научила меня жить13,808

Когда в православном браке «крышу» срывает по очереди10,738

“Я сам хочу видеть силу нашей Церкви”6,909

Юрий Шевчук: Если Бога нет, то жить вообще незачем6,818

Чем Соколовский отличается от тех, которым можно6,528

Богослужение: пароль для понимания5,788

Не на мерседесе5,059

лучшие авторы

Новостная служба39,173

Редакция портала "Православие и мир"36,495

Ирина Якушева14,600

Александра Никифорова13,810

Дмитрий Емец10,738

Катерина Мурашова9,977

Протоиерей Николай Данилевич6,909

Марина Солотова6,528

Протоиерей Димитрий Климов5,788

Михаил Бурмистров4,885

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть