Во всех храмах Русской Церкви пройдут заупокойные службы по жертвам СПИДа

18 мая. ПРАВМИР. По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в связи с проведением Всемирного дня жертв СПИДа и всероссийской акцией «Стоп ВИЧ/СПИД» 21 мая 2017 года во всех храмах Русской Православной Церкви состоятся заупокойные богослужения памяти жертв СПИДа, «от тяжкой болезни скончавшихся».

По данным Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу, за период эпидемии этого заболевания в мире его жертвами стали почти 40 миллионов человек.

Ежегодно в третье воскресенье мая мировое сообщество отмечает Всемирный день памяти умерших от СПИДа, который служит делу укрепления организационных усилий по борьбе с эпидемией ВИЧ-инфекции, охватившей весь мир. Для сдерживания и кардинального сокращения темпов распространения эпидемии необходим гораздо более широкий доступ к средствам профилактики ВИЧ и лечения СПИДа, ухода и поддержки, чем тот, который имеется в настоящее время.

В России на сегодня зарегистрировано свыше одного миллиона ВИЧ-инфицированных граждан.

В Концепции участия Русской Православной Церкви в борьбе с распространением ВИЧ/СПИДа и работе с людьми, живущими с ВИЧ/СПИДом, принятой в 2009 году, отмечается, что Церковь в лице священнослужителей и мирян принимает деятельное участие в борьбе с эпидемией и преодолении ее последствий. Сознавая свою ответственность перед Богом и людьми, Церковь видит своим первоочередным долгом духовно-нравственную оценку эпидемии ВИЧ/СПИДа.

Церковь, прежде всего, проводит разъяснительную и воспитательную работу с подрастающим поколением, духовно и молитвенно поддерживает людей, живущих с ВИЧ, и их близких. Священнослужители и прихожане молятся о здравии всех ВИЧ-инфицированных и об упокоении душ умерших от этого заболевания.

Все те, кого эта тема коснулась лично, кому небезразлична судьба людей, живущих с ВИЧ, могут принять участие в богослужениях 21 мая.