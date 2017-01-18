«Сон духовный, как и физический, может быть глубоким и сладким – человек всем доволен и спокоен, может быть болезненным и тяжелым – человек не удовлетворен ни собой, ни жизнью, но в любом случае – это сон, то есть жизнь неполная». Протоиерей Игорь Гагарин – о том, как Таинство крещения пробуждает и очищает душу человека.

Не спи! крепись! говорю добром!

А то – вечный сон! а то – вечный дом.

М. Цветаева

Не откладывать пробуждение

Кому приходится рано вставать, тот знает, как трудно иногда бывает подняться с постели, как неохотно пробуждаются тело и душа, как манит соблазн полежать еще, поспать несколько минут. Иногда некоторые так и поступают, но несколько лишних минут сна могут обернуться опозданием и неприятностями. Если же и удастся, отложив подъем, не проспать, то минуты полусна, отравляемые сознанием необходимости все же рано или поздно подняться, большой радости не доставляют, а скорее превращаются в какое-то самоистязание.

А бывает, поколебавшись несколько мгновений, безжалостно отшвырнешь от себя одеяло, спрыгнешь с постели, презирая холод и лень, и пока одеваешься, еще дают о себе знать сонливость и немощь, но когда, наконец, окатишь лицо пригоршнями холодной воды, разотрешь его полотенцем, удивительная бодрость и радость приходят и в душу, и в тело. И такой неумной и унылой вспоминается недавняя попытка чуть-чуть продлить мнимое удовольствие утреннего сна!

В духовной жизни человека часто происходит нечто очень похожее. Пока он совсем не знает Бога, совершенно чужд вере, он спит. И сон духовный, как и физический, может быть глубоким и сладким – человек всем доволен и спокоен, может быть болезненным и тяжелым – человек не удовлетворен ни собой, ни жизнью, но в любом случае – это сон, то есть жизнь неполная. И вот наступает пробуждение, приходит понимание истинного смысла жизни, вера в Бога, вера во все то, о чем мы уже говорили в праздник Рождества Христова. Но одно дело проснуться, а другое – подняться с постели.

Вода для новой жизни

«Встань и иди», – сказал Господь расслабленному (Лк. 5:24). «Встань и иди», – говорит Он каждому пробудившемуся, говорит нам с вами. Но мы часто ведем себя так же, как тот проснувшийся, но откладывающий подъем с минуты на минуту.

Именно так год за годом терзал себя блаженный Августин, веруя и не решаясь приступить к водам крещения, потому что это значило оставить те «наслаждения», к которым он так привязался, живя без Бога. И хотя понимал всю суетность и даже мучительность этих «ядовитых сластей», но не чувствовал сил оторваться от них. А когда все же окрестился, то пережил необыкновенное обновление и вдохновение, наполнившее и его дальнейшую жизнь, и его прекрасные книги, до сегодняшнего дня питающие христиан.

Воды крещения – воды пробуждения и восстановления для новой жизни. И, как при умывании утром, вода не только очищает от грязи, но и дает бодрость и силу, так и в крещении – человек омывается от грехов всей прежней жизни и обретает силы для жизни иной, полной любви, света и радости.

Конечно, такое сравнение – лишь аллегория, и действие в том и другом случае несоизмеримо. Однако пусть это сравнение сегодня послужит для нас напоминанием о том, что не ритуал какой-то и не магическое действо происходит, когда Церковь совершает над нами крещение, а величайшее Таинство, пробуждающее, возрождающее к жизни новой, воскрешающее к Жизни Вечной. И установлено было это Таинство в день, который вот-вот будет праздноваться Церковью.

Крещены – значит рождены от Духа

В этот день мы будем вспоминать, как величайший из пророков, Иоанн Креститель, призвал народ готовиться к встрече Мессии и очистить совесть от греховной скверны, исповедав пред людьми и Богом свои согрешения, а затем, погрузившись в воды Иордана, обрести душевную чистоту по слову пророка Исаии: «Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь; ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки» (Ис. 35:5-6), «Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло; научитесь делать добро; ищите правды…» (Ис. 1:16-17).

Это было крещение покаяния, это был шаг навстречу Богу, но еще не встреча. И вот когда в эти же воды вошел Сам Спаситель, тогда Дух Святой сошел на Него в виде голубя, и Отец с Небес засвидетельствовал: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мф. 3:17). Исполненная благодатью вода стала «баней пакибытия» (нового бытия), непременным условием нового рождения, о котором Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие: рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух» (Ин. 3:5-6).

Если мы с вами крещены, значит, рождены от Духа для жизни духовной. И если забыли об этом, то теперь самое время вспомнить. И пусть день крещения станет для нас праздником очищения, пробуждения и возобновления пути в Жизнь. «Тогда придите, и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, – как снег убелю; если будут красны, как пурпур, – как волну убелю» (Ис. 1:18). Аминь.