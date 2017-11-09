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Водитель автобуса спас детей ценой своей жизни во время ДТП в Ярославской области

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9 ноября. ПРАВМИР. Подвиг водителя Сергея Блохина, спасшего ценой своей жизни детей в ДПТ в Ярославской области, отметили губернаторы, врачи, сотрудники ГИБДД и сами пассажиры.
Водитель автобуса спас детей ценой своей жизни во время ДТП в Ярославской области
Фото: 76.mchs.gov.ru

Вечером 8 ноября экскурсионный автобус, в котором находились 45 жителей Екатеринбурга (из них 38 детей) столкнулся с грузовиком вблизи населенного пункта Деболовское. Все пассажиры выжили. Водитель автобуса Сергей Блохин скончался от полученных тяжелых травм в реанимации.

«Водитель перед столкновением крикнул: «Держитесь, дети!» и начал тормозить», – рассказала «Первому Ярославскому» одна из сопровождавших детей женщина.

По словам пассажиров автобуса, именно эта фраза помогла спасти многие жизни, потому что дети  успели сгруппироваться.

«Водитель экскурсионного автобуса поступил героически. Можно сказать, он спас детей ценой своей жизни. Во-первых, он вывернул руль и принял удар на себя, поняв, что не успеет затормозить и удар неизбежен. Во-вторых, он успел громко предупредить пассажиров, чтобы они успели сгруппироваться», – рассказали порталу 76.ru сотрудники ГИБДД.

Героическое поведение водителя подтверждает и главный врач центральной районной больницы Ростовского района Наталья Овечкина.

«Как рассказывают дети, водитель крикнул о том, что будет сейчас резко тормозить, и они все быстро сгруппировались. Водитель молодец, предупредил их», – рассказала врач «УралИнформБюро».

По предварительной информации, виноват в аварии водитель грузовика. В результате аварии 18 человек, из которых 16 детей, попали в больницу.

«Сергей Юрьевич поступил как настоящий профессионал, как настоящий мужчина, сумевший защитить своих юных пассажиров от куда более тяжких последствий, которые могли бы быть. Так считают и родители свердловских школьников, испытывающие чувство огромной благодарности к человеку, спасшему их детей», – говорится в телеграмме губернатора Свердловской области  Евгения Куйвашева.

Героический поступок водителя отметил и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Ценой своей жизни Сергей Блохин спас всех пассажиров. Он поступил как настоящий профессионал, уберег детей от куда более тяжких последствий, которые могли бы быть», – заявил РИА «Новости» Дмитрий Миронов.

Водитель Сергей Блохин родился в1977 году, он женат, у него остался девятилетний ребенок. Власти обещали оказать семье погибшего поддержку.

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