Водитель школьного автобуса спас инвалида из пожара в Тюменской области

8 июня. ПРАВМИР. Водитель школьного автобуса коррекционной школы-интерната Виктор Стрельцов 26 мая привез в деревню детей в деревню Городище.

На подъезде к населенному пункту внимание молодого человека привлек дым со стороны деревни.

«Подъехав ближе, увидел, что из окна одного из домов валит густой дым. Вокруг дома уже начали собираться зеваки, поначалу это были дети, затем посмотреть пришли и взрослые. Времени на раздумье у меня не было. В доме могли находиться люди. За происходящими событиями и героическими действиями своего водителя из окон автобуса наблюдали школьники из деревни Петровка», – говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

На крыльце дома сидел человек, перепачканный сажей. Он рассказал, что в доме находится пожилой инвалид.

Рискуя жизнью, Виктор Владимирович пошел в дом. Отыскав в дыму человека, немного привел его в чувство и вытащил на улицу.

Узнав, что в доме находится газовый баллон, Виктор плотно прикрыл дверь, чтобы ограничить поступление кислорода.

До приезда пожарных расчетов, мужчина вместе с зеваками, которые пришли смотреть на пожар, отключили дом от электроэнергии, носили воду и заливали пламя.

«Четкая слаженная работа, организованная Виктором Стрельцовым не дала огню распространиться дальше. Вскоре на помощь прибыла пожарная машина из Пинигино. Вместе с пожарным Виктор Стрельцов разворачивал и соединял рукава», – сообщили в МЧС.

Позже выяснилось, что раньше у Стрельцова уже был опыт тушения пожаров.