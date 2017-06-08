О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Водитель школьного автобуса спас инвалида из пожара в Тюменской области

|
8 июня. ПРАВМИР. Водитель школьного автобуса коррекционной школы-интерната Виктор Стрельцов 26 мая привез в деревню детей в деревню Городище.
Водитель школьного автобуса спас инвалида из пожара в Тюменской области

На подъезде к населенному пункту внимание молодого человека привлек дым со стороны деревни.

«Подъехав ближе, увидел, что из окна одного из домов валит густой дым. Вокруг дома уже начали собираться зеваки, поначалу это были дети, затем посмотреть пришли и взрослые. Времени на раздумье у меня не было. В доме могли находиться люди. За происходящими событиями и героическими действиями своего водителя из окон автобуса наблюдали школьники из деревни Петровка», – говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

На крыльце дома сидел человек, перепачканный сажей. Он рассказал, что в доме находится пожилой инвалид.

Рискуя жизнью, Виктор Владимирович пошел в дом. Отыскав в дыму человека, немного привел его в чувство и вытащил на улицу.

Узнав, что в доме находится газовый баллон, Виктор плотно прикрыл дверь, чтобы ограничить поступление кислорода.

До приезда пожарных расчетов, мужчина вместе с зеваками, которые пришли смотреть на пожар, отключили дом от электроэнергии, носили воду и заливали пламя.

«Четкая слаженная работа, организованная  Виктором Стрельцовым не дала огню распространиться дальше. Вскоре на помощь прибыла пожарная машина из Пинигино. Вместе с пожарным Виктор Стрельцов разворачивал и соединял рукава», – сообщили в МЧС.

Позже выяснилось, что раньше у Стрельцова уже был опыт тушения пожаров.

Теги:
, , , ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Похожие статьи
Водитель “Скорой” спас ребенка и получил за это… штраф
Водитель “Скорой” спас ребенка и получил за это… штраф
Анна Бессарабова

Погасить штраф герою Новочеркасска помогли обычные люди

Пожарный спас рыбака в Новосибирской области и запретил рассказывать об этом
Пожарный спас рыбака в Новосибирской области и запретил рассказывать об этом
Новостная служба "Православие и мир"

55-летний мужчина измерял глубину озера и выпал из лодки

Прохожий спас пять человек из пожара в Пермском крае
Прохожий спас пять человек из пожара в Пермском крае
Новостная служба "Православие и мир"

Мужчина, проходивший мимо дома, помог людям спуститься через окно

Благотворительный фонд
Эксклюзивный мальчик
Эксклюзивный мальчик
55% собрано / 38058 руб. осталось
Вернуть Леню
Вернуть Леню
63% собрано / 54447 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Академики РАН попросили не менять правила выборов президента Академии
Новостная служба "Православие и мир"

Подпись под письмом в Госдуму поставили уже более 30 ученых

"
В «конфетах», которыми отравились дети в Чите, были наркотики
Новостная служба "Православие и мир"

17-летний подросток купил наркотик под видом конфет

"
Церковь празднует обретение мощей преподобного Макария Калязинского
Новостная служба "Православие и мир"

На Московском Соборе 1547 года преподобный Макарий Калязинский был причислен к лику святых

Все статьи автора
Статьи Дня
Математик Михаил Цфасман: Теология имеет право на существование
Наталия Демина

Хотя при помощи науки мы никогда не докажем, есть Бог или нет

Почему жизнь Церкви можно менять
Священник Евгений Дорофеев

Традиция - это не застывшая лава, а живая река

Горел, горел работой и… сгорел!
Дарья Рощеня

Как не уработаться до смерти - психологи на семинаре “Правмира”

самое читаемое

Балетмейстер Мариинского театра скончался на приеме у стоматолога8,195

Протоиерей Игорь Фомин: «Я буду стоять к мощам святителя Николая как все”6,700

“Тогда зажигай себя и служи!”6,515

Смерть банкира в СИЗО: почему заключенных не лечат5,542

Прокрастинировать не лень5,535

Мощи Николая Чудотворца в Москве посетили 400 тысяч паломников5,019

Бразилец Сержиу Силва: “Каждый день в России я очень счастлив”4,840

Водитель “Скорой” спас ребенка и получил за это… штраф3,794

Детям говорят: “Ты умрешь”, и они перестают думать о будущем3,346

Пушкинская грусть о быстротечной жизни2,388

лучшие авторы

Новостная служба29,099

Валерия Михайлова11,540

Священник Сергий Круглов10,974

Анна Бессарабова9,336

Дарья Рощеня8,211

Протоиерей Александр Авдюгин6,515

Анастасия Лотарева5,284

Алиса Струкова3,603

Алла Мождженская3,346

Арсений Замостьянов2,388

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть