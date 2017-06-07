Водитель “Скорой” спас ребенка и получил за это… штраф

Город Новочеркасск. Вечер. В диспетчерскую «Скорой помощи» поступает вызов: у маленького ребенка приступ удушья, высокая температура. Мальчику 3,5 года. Надо срочно везти в больницу. Водитель очень торопится.

Люди все – ребенка спасали

Петр Студеникин, который работает водителем неотложки 36 лет, садится в машину вместе с бригадой и едет в микрорайон Донской. Оттуда звонили.

«Скорая» мчит с мигалкой, сиреной. На борту – задыхающийся ребенок, на спасение жизни – буквально несколько минут!

На дороге – пробка. На светофоре в медицинскую «Газель» врезается «Лада-Приора». Автомобилист зазевался и не успел затормозить.

Приезжают сотрудники ГИБДД. Быстро опрашивают свидетелей – с оглядкой на задыхающегося в «Cкорой» малыша. У сторон нет друг к другу претензий. ГИБДД отпускает водителей, не составляя акта.

– Ну, потому что люди все. Родители. И сотрудники ГИБДД, и шоферы. Не до выяснений было, кто кого подрезал – ребенка спасали, – новочеркасскую историю рассказывает «Правмиру» редактор местного издания «DonDay» Иван Коваль. Говорит, что хорошими новостями приятно делиться.



Действовал не по уставу

Малыша доставили в больницу. Врачи вовремя оказали ему помощь, сняли отек.

Петр Студеникин вернулся в гараж и… Там его оштрафовали. Начальник сделал выговор: водитель «Скорой» действовал не по уставу, мастера на место аварии не вызвал, руководство о произошедшем не уведомил. Безобразие, в общем, – плати 3000 рублей штрафа за нарушение должностной инструкции.

– Мы у себя на сайте об этом написали. О штрафе, – продолжает новочеркасский журналист Иван Коваль. – Сумма взыскания сразу же уменьшилась до 1800 рублей, а в социальных сетях начался стихийный сбор средств для Студеникина, чтобы погасить его штраф. Люди слали деньги из Ростова-на-Дону, из Новочеркасска, один даже с Камчатки с попутной СМСкой про «классного мужика». За день народ собрал около 26 тысяч. Мне пришлось срочно писать на сайте: «Больше ничего не кидайте».

Человек как человек

После обрушившейся на него славы Петр Студеникин бегает от корреспондентов: «Ой, дайте мне спокойно пожить. Что вам про меня интересно? Человек как человек».

Работает сутки через трое. Получает 14-15 тысяч рублей в месяц. Да, на такие деньги живут в провинции. Еще и детей растят.

И ни разу с 1981 года Студеникин не жалел, что служит на «Скорой». Хотя, наверное, можно было найти более доходное место, пристроиться повыгоднее.

«Работа у нас важная. И люди удивительные, – говорит Студеникин. – Большое спасибо, что собрали деньги, помогли. Я первым делом кулер на подстанцию на них куплю, чтобы была горячая и холодная вода. Нас там 9 человек. Инструменты возьму для машины… Спасибо. Я себя не очень удобно чувствую. Думал, что народ в наше время пожестче стал, а он вон что…»

Все истосковались по доброте

В редакции «DonDay» эти деньги для водителя «Скорой» называют народной премией.

– У вас первый такой случай? – спрашиваем коллег и жителей Новочеркасска.

– Отзывчивости и слаженности действий? Чтобы так быстро откликнулись и самоорганизовались – первый, – поясняет Иван Коваль. – Люди истосковались по доброте. Инструкции, правила, уставы важны, конечно, но человечность важнее.

