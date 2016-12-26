Военно-музыкальному училищу присвоено имя худрука ансамбля Александрова

26 декабря. ПРАВМИР. Московскому военно-музыкальному училищу присвоено имя погибшего в катастрофе Ту-154 худрука ансамбля имени Александрова генерал-лейтенанта Валерия Халилова.

Такое решение принял министр обороны Сергей Шойгу, передает сайт ведомства. Сейчас в здании ансамбля действует оперативный штаб, где родственникам погибших оказывается необходимая помощь. Родственникам каждого военнослужащего и гражданских служащих минобороны будет выплачена компенсация в размере 5,8 млн рублей.

Сегодня утром самолет Ил-76 военно-транспортной авиации доставил в Москву обнаруженные на месте авиакатастрофы 10 тел и 86 фрагментов погибших. Специалисты уже приступили к забору генетических проб у родственников для последующего исследования останков и опознания погибших.

В районе поисковой операции продолжается наращивание сил и средств. В зону проведения операции прибывают корабли, водолазы и авиационная техника.

Москвичи тем временем продолжают нести цветы и свечи в память о погибших в катастрофе самолета Ту-154 к зданию ансамбля песни и пляски имени Александрова. На доме приспущены флаги. Улица, на которой расположено здание ансамбля, оцеплена полицией, дежурит машина скорой помощи.

Также жители столицы несут цветы к телецентру «Останкино» в память о погибших журналистах и к зданию фонда «Справедливая помощь» в Москве, который возглавляла погибшая в авиакатастрофе Елизавета Глинка.

Фото: interfax.ru

В других странах сочувствующие также несут цветы и свечи к российским посольствам и консульствам.