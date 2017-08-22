Военнослужащий Росгвардии спас ребенка, падающего из окна дома в Томской области

Военнослужащий воинской части по охране важных государственных объектов Сибирского округа войск национальной гвардии России увидел, что на карнизе пятого этажа многоэтажного дома повис ребенок. Он быстро достал плащ-накидку из своего автомобиля, подбежал к дому, растянул ее совместно с гражданами, после чего девочка упала на нее.
Затем прапорщик Евсельев доставил спасенного ребенка в приемный покой больницы города Северска, сообщает пресс-служба Росгвардии.
Позже выяснилось, что родители находились на работе и вот-вот должны были прийти. Девочка залезла на окно, чтобы посмотреть, не подходят ли они к дому, но было плохо видно, поэтому она вылезла немного наружу и поскользнулась, успев только лишь ухватиться за сам карниз.
«Доставив Лизу в приемный покой больницы, спасители передали ее врачам и, убедившись, что с ней все в порядке, успокаивали ребенка до прибытия ее родителей», – говорится в сообщении.
На следующий день Евсельев посетил ребенка, находящегося в больнице.
«Лиза обрадовалась, увидев меня. Я подарил ей плюшевого зайца и фрукты. Спросил: как дела, уточнил, когда выписывают. Девочка ответила, что все хорошо, только губа опухла и болит, а выписывают ее в понедельник. Мы еще немного поболтали, и я убыл в воинскую часть», – рассказал военнослужащий.