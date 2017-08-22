Военнослужащий Росгвардии спас ребенка, падающего из окна дома в Томской области

22 августа. ПРАВМИР. Военнослужащий Росгвардии прапорщик Вадим Евсельев спас от гибели ребенка, который сорвался с карниза пятого этажа одного из домов в городе Северске Томской области.

Военнослужащий воинской части по охране важных государственных объектов Сибирского округа войск национальной гвардии России увидел, что на карнизе пятого этажа многоэтажного дома повис ребенок. Он быстро достал плащ-накидку из своего автомобиля, подбежал к дому, растянул ее совместно с гражданами, после чего девочка упала на нее.

Затем прапорщик Евсельев доставил спасенного ребенка в приемный покой больницы города Северска, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Позже выяснилось, что родители находились на работе и вот-вот должны были прийти. Девочка залезла на окно, чтобы посмотреть, не подходят ли они к дому, но было плохо видно, поэтому она вылезла немного наружу и поскользнулась, успев только лишь ухватиться за сам карниз.

«Доставив Лизу в приемный покой больницы, спасители передали ее врачам и, убедившись, что с ней все в порядке, успокаивали ребенка до прибытия ее родителей», – говорится в сообщении.

На следующий день Евсельев посетил ребенка, находящегося в больнице.