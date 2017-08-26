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Волгоградская область: вроде потушили, но загорелось вновь (фото, видео)

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Ситуацию в регионе сравнивают с масштабными пожарами 2010 года.
Волгоградская область: вроде потушили, но загорелось вновь (фото, видео)

В среду, 23 августа, полыхала почти вся Волгоградская область, в огне оказались 13 районов региона, из-за пожаров был введен режим чрезвычайной ситуации. Эту серию ландшафтных пожаров сравнивают с пожарами 2010 года – одним из самых страшных природных возгораний.

В этот раз причинами тоже стали 30-градусная жара и сильные порывы ветра, достигающие 25 метров в секунду. Горели жилые частные дома, сельскохозяйственные территории и заброшенные поля. Ситуацию усугубила накрывшая накануне Волгоград и соседние районы песчаная буря, которая повалила деревья и помешала дорожному движению. Губернатор Андрей Бочаров считает, что в ряде случаев причиной возгораний стали целенаправленные поджоги.

Целые сутки пожары тушили все: и МЧС, и другие службы, и местные жители – всего более пяти тысяч человек. Авиация МЧС сбросила 714 тонн воды. Пожарные не подпустили огонь к 40 населенным пунктам, в которых живет более 12 тысяч человек. Свыше 700 человек были эвакуированы в пункты временного размещения, впоследствии они вернулись в свои дома. Из-за близости возгорания пришлось эвакуировать и почти пятьсот воспитанников двух детских лагерей – ребят отправили по домам.

В результате пожар уничтожил более 150 строений, площадь охваченной огнем территории уточняется. Есть и жертвы. В селе Ягодное погибла пожилая пара: 88-летний мужчина и его 84-летняя супруга не смогли выбраться из своего дома и отравились угарным газом.

В четверг региональное МЧС сообщило о стабилизации ситуации: пожаров в регионе уже нет. Спустя сутки вновь загорелось заброшенное поле. В пятницу в Волгоградскую область прилетел глава МЧС России Владимир Пучков и на вертолете облетел самые пострадавшие от природных пожаров районы – Иловлинский и Среднеахтубинский. В Волгоград с рабочим визитом прибыл и министр сельского хозяйства России Александр Ткачев.

Днем 25 августа стало известно, что крупный пожар фронтом в несколько километров приближается к селу Оленье в Дубовском районе, потушить его пытаются четыре самолета МЧС России и несколько вертолетов.

Пожароопасная ситуация в регионе остается крайне тяжелой.

Телекомпания НТВ приводит слова губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, который обещает направить в Дубовский район (там даже перекрыли часть трассы) дополнительные силы для борьбы с пожарами:

«В связи с осложнением ситуации, принято решение об обращении в Южный региональный центр МЧС о выделении дополнительной техники, сил и средств из соседних регионов. К нам направлено более 30 единиц техники и дополнительные силы из воинских частей. Ситуация очень сложная. Здесь два вида пожара — верховой и степной. При порывах ветра до 23 метров в секунду, высота пламени достигает 15 метров. Несмотря на сложные погодные условия, нам удается сдерживать огонь на фронте 15 километров, но часть населенных пунктов находятся в непосредственной опасности. В ходе оперативных мероприятий и наземной разведки определяются населенные пункты, которые необходимо эвакуировать».

Фото: v1.ru

Фото: v1.ru

Фото: bloknot-volgograd.ru

Фото: bloknot-volgograd.ru

Фото: bloknot-volgograd.ru

Фото: bloknot-volgograd.ru

Фото: bloknot-volgograd.ru

Фото: v1.ru

Фото: v1.ru

Фото: v1.ru

Фото: v1.ru

Фото: v1.ru

Фото: МЧС России по Волгоградской области

Краснооктябрьский район. Фото: Андрей Маркитанов

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области

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