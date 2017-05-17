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Волгоградские священники поддерживают пострадавших при взрыве дома

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17 мая. ПРАВМИР. Священнослужители и прихожане православных храмов Волгоградской епархии молятся о пострадавших при взрыве в многоквартирном доме на Университетском проспекте Советского района города.
Волгоградские священники поддерживают пострадавших при взрыве дома
Фото: ЯрскГрад.ру

«Все мы соболезнуем и глубоко сопереживаем людям, которых постигло такое горе. Молимся об упокоении трагически погибших и здравии тех, кто пострадал. Не дай Бог чтобы подобное повторилось», — сказал благочинный приходов Советского района отец Николай Бабак, слова которого приводит сайт Волгоградской епархии.

В епархии также ведётся духовная и психологическая поддержка пострадавших и раненых. На месте трагедии и в пункте временного пребывания пострадавших назначено дежурство священников благочиния Советского района. От отдела церковной благотворительности и социального служения отправлена гуманитарная помощь в виде средств личной гигиены и продуктов питания.

Во вторник спасателям поступило сообщение об обрушении третьего подъезда жилого дома № 60 по Университетскому проспекту в Волгограде. По предварительным данным источника, взорвалась газовоздушная смесь, которая образовалась в ходе ремонтных работ. Четыре человека погибли, 11 госпитализированы. Полностью разрушены 12 квартир, всего взрыв повредил 16 квартир.

В течение сорока дней молитвы будут возноситься о новопреставленных:

Артемии

Раисе

Евгении

Ксении.

Также в храмах молятся о здравии пострадавших в результате трагедии:

Александра

Галины

Армена

Андрея

Лидии

Марии

Салмат

Галины

Валерия

Вадима

Вячеслава

Алексея

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