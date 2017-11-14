Волонтеры Красного Креста готовы помочь пострадавшим от землетрясения в Иране

Президент МККК Петер Маурер заявил, что сотрудники его организации готовы подключиться к работе добровольцев Красного Полумесяца.
“Волонтеры из иракского и иранского Красного Полумесяца работают на месте. МККК готов поддержать”, – цитирует Interfax Петера Маурера.
В районах, пострадавших от землетрясения, днем и ночью работают спасатели. Гуманитарную помощь пострадавшим предложили многие страны, в том числе Россия. Глава МЧС РФ Владимир Пучков заявил, что российские спасатели готовы вылететь в пострадавшие регионы для борьбы с последствиями стихии.
Сильное землетрясении магнитудой 7,3 балла произошло на границе Ирана и Ирака вечером 12 ноября. По последним данным, в результате катаклизма погибли по меньше мере 445 человек. Еще 7,1 тысяча жителей получили ранения. Землетрясение привело к разрушениям в восьми городах и более 500 деревнях в западной провинции Керманшах. Свои соболезнования семья погибших выразили президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.