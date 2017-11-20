Волонтеры собрали больше тонны гуманитарной помощи для погорельцев в Сочи

За несколько дней жители Сочи принесли в «Красный Крест» порядка 100 комплектов нового постельного белья, большое количество одежды, обуви, посуды, средств гигиены и косметики. Помимо этого горожане перечислили на помощь погорельцам 130 тысяч рублей, сообщает Interfax.
Пункт сбора гуманитарной помощи находится в городе Сочи по адресу улица Чебрикова, 34. В ближайшее время еще пункт откроется в пансионате “Нева”, где сейчас временно проживают пострадавшие.
Пожар в пятиэтажном здании общежития произошел в Сочи 14 ноября. Пострадали 30 человек, 17 их которых находились на лечении в больницах города.
Сочинское городское отделение Красного Креста работает в городе с 1928 года.