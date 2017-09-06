Воронежский спасатель вынес из горящего дома ребенка

6 сентября. ПРАВМИР. Возгорание в частном доме произошло шестого сентября в воронежской Воробьевке. В доме находились двое детей.

Как сообщает региональное МЧС, пожарных вызвали соседи, когда увидели дым. Неравнодушные люди бросились к горящему дому, где находились два маленьких брата – четырех и пяти лет. Старшего один из соседей вывел из входной двери дома. Внутри, в сильном дыму оставался младший.

«Зайти, а вернее заползти, внутрь смог еще один сосед – командир отделения пожарно-спасательной части №37 по охране Воробьевского района Николай Закаблуков, у которого в этот день был выходной. Замотав лицо мокрыми тряпками, ползком, пожарный смог найти ребенка в доме. Испуганный малыш прятался в углу за газовым котлом. Николай вынес его из дома и передал на руки прибывшим медикам», – сообщает МЧС.

Оба ребенка были госпитализированы, их жизни ничто не угрожает.

Николай Закаблуков будет представлен руководством Главного управления к ведомственной награде.