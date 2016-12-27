Восемь детей стали сиротами после отравления родителей «Боярышником»

27 декабря. ПРАВМИР. В Иркутске восемь детей стали сиротами после того, как их родители погибли в результате отравления спиртосодержащей жидкостью с метанолом.

«Сиротами стали восемь детей, из них пять проживают в приемных и опекунских семьях, поскольку их родители лишены родительских прав. Два ребенка находятся у бабушек, которые сейчас оформляют над ними опекунство. Еще один ребенок находится в реабилитационном центре, в для него подбирают опекунов», — сказал «Интерфаксу» представитель регионального министерства социального развития.

По его словам, семь детей стали в результате трагедии круглыми сиротами — у них погибли биологические отец и мать. Еще у одного ребенка умерла только мать, а отец находится за пределами Иркутской области, и он согласился передать ребенка под опеку бабушки.

Ранее губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил региональному Минздраву оказать поддержку этим детям.

Всего от отравления суррогатным алкоголем в Иркутске скончались 77 человека. В больницах остаются 16 отравившихся. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость — парфюмерное косметическое средство «Концентрат для ванн «Боярышник». Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт. По данному факту возбуждено уголовное дело.