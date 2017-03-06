О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

“Восьмилетняя крошка стоит перед жюри, слезы текут, мэтры мучаются”

|
Интернет бурно обсуждает, как в телепроекте «Минута слава» восьмилетняя Вика Старикова расплакалась прямо на сцене из-за сильной критики ее выступления со стороны жюри. Судьи не обратили внимание на слезы ребенка и продолжили её критиковать, утверждая, что виноваты во всем её родители, которые привели ребенка на шоу из-за своего тщеславия. Комментирует психолог Катерина Демина.
“Восьмилетняя крошка стоит перед жюри, слезы текут, мэтры мучаются”
Фото: jmmusictuition.co.uk
Катерина Дёмина

Катерина Дёмина

Выступления юных талантов популярны от начала времен. Не знаю, как вам, а для меня самой лучшее средство от плохого настроения – видеозаписи моих детей на разных детсадовских утренниках, школьных концертах и прочих «Алло, мы ищем таланты!» в лагерях. Да, я реву каждый раз белугой, но внутри становится так тепло, так радостно, так умилительно. В скобках отмечу, что так на меня действуют записи только собственных чад, все остальные ролики, во множестве присылаемые подругами, я малодушно проматываю. Хотя потом и пишу старательные отзывы, как было круто. Понятно же, да, что происходит с любой матерью, когда она видит эти бантики, беззубые улыбочки, да объектив камеры затуманивается от слез, когда сын предваряет свой торжественный спич радостным «мам, я здесь!».

Другое дело – постановочные шоу на телевидении. У меня, как у детского психолога, к ним длииииннный список претензий, если не сказать – исков. И главнейшая претензия вот какая: с какой стати вы делаете из маленьких детей сексуальных фриков? Почему восьмилетняя крошка в трогательных очочках поёт взрослую, очень сложную, с множеством подтекстов песню, в которой не понимает ни слова? У неё нет ни голоса, ни артистизма, она не справляется с материалом. Зачем её родители обрекли девчонку на это испытание? Она стоит перед жюри, слезы текут, жюри тоже корчится от неловкости. Несчастные пожилые мэтры мучаются настолько явно, что хочется отвести глаза. Понятно, что солдат ребенка не обидит, но и врать в глаза им тоже не хочется. На то и был расчет? Что матерые ветераны шоу-бизнеса просто не смогут отказать ребенку? А выбор песни, был ли он обусловлен тем фактом, что в жюри сидит героиня и главный адресат композиции?

Есть такая опаснейшая штука, называется «нарциссическое расширение». Это когда ребенок становится для родителей средством достижения какой-то цели, будь то победа на конкурсе талантов, звание Мисс Вселенная или победитель Всероссийской Олимпиады. Главная задача – стать мегаизвестным. «Желаю славы я, чтоб именем моим…». Пушкин, правда, мечтал таким образом покорить возлюбленную, отчасти, отомстить ей. А кого пытаются поразить эти люди?

Знаете, в чем отличие от, условно говоря, нормального, здорового стремления к победе? Посмотрите, кто на первом плане. Если сам ребенок, который внятно и с удовольствием рассказывает о том, чем он занимается (не о победе, не об успехе,  а о предмете, о музыке, например), то все в порядке. Если вы видите молчаливого, смущенного, уставшего конкурсанта, которого держит за руку возбужденная, раскрасневшаяся мать, которая подробно повествует, как «мы» шли к этому головокружительному триумфу – дело плохо. Ей самой предъявить миру нечего, вот она и выставляет впереди себя ребенка, теперь она – мать победителя, жизнь удалась. Как говорит одна моя подруга, «конкурс заводчиков».

maxresdefault-1

Если хотите получить действительно тонну умиления, посмотрите выступление Конни Тальбот на британском конкурсе. Вот где жюри реально плачет слезами и не верит своим ушам. И девчушка живая, веселая, и поёт действительно подходящую ей песенку Дороти из «Волшебника из страны Оз». И родители обычные люди, рады за дочку, но не позиционируют себя как выращивателей звезд, у них другая профессия.

Но наши дети старательно изображают то, чего нет в природе, пытаются совместить трогательную невинность детства и сексапильность. Они накрашены, наряжены, напомажены, когда говорят, кажется, что это все пятьсот раз отрепетировано, десятилетние малышки изображают томных опытных див, изгибаются призывно и выпячивают губки уточкой. Или второй вариант: деревянные болванчики, вышли, отбарабанили, ушли. Кому и зачем это нужно?

У меня есть некоторый опыт участия в детских конкурсах, после выступления на паре окружных (очень спокойных, надо заметить) праздников мою дочку стали приглашать  на «большие фестивали». Одна беда, сразу после получения приглашения нам обычно звонили «от организаторов» и озвучивали стоимость участия и места на пьедестале. Суммы просто сумасшедшие. Я не могу представить, что люди готовы их платить только за то, что ребенка покажут по центральному телевидению. На эти деньги можно купить год обучения вокалу в Италии у лучших педагогов. А у нас в стране – так лет пять.

Вы замечаете, как за последние лет десять изменилось представление об успехе и счастье? От «я долго шел к победе, упорно трудился, учился, ночей не спал, пробовал, искал, и в конце концов – нашел» до «я сняла прикольный ролик, выложила его на ю-тьюб, йухууу! Сто тыщ просмотров, я королева красоты!». От «мы ищем таланты» (что подразумевает, что где-то в своей мастерской некто одаренный неустанно трудится, а там его находят и выводят на широкую площадь) до «минуты славы». Очень откровенное название.

Ну, получил ты свою минуту славы, дальше-то что? Кто из этих детей представляет, что такое жизнь артиста _на самом деле_? Им же показывают только те две-три секунды, пока звезда идет от лимузина до подъезда, да две-три минуты ролика по телевизору. Никто не рассказывает им о бесконечном чёсе по городам и весям, днем играем – ночью спим в автобусе, пока он едет по неосвещенным дорогам нашей бескрайней родины. Об ужасных провинциальных гостиницах, об опротивевшем Дошираке, о том допинге, на который неизбежно подсаживаются все, потому что невозможно работать в таком напряжении месяц за месяцем. И это называется успех и сбыча мечт?

Есть совершенно потрясающий фильм, «Маленькая мисс Счастье». Его почему-то анонсируют как трогательную комедию, но на самом деле это довольно жесткая драма о том, как полуразвалившаяся семья сплачивается вокруг одной мечты: чтобы дочка выступила на конкурсе и победила. Там есть смешные моменты, но в основном это история о том, что даже полнейшие лузеры могут совершить невозможное, преодолеть все преграды, включая смерть, чтобы доказать что-то себе и детям. Это главное. Доказать себе. Преодолеть себя.

А что доказывают дети – участники этих многочисленных шоу и конкурсов? Что у их отцов успешный бизнес, позволяющий оплачивать этот цирк? Что их матери тигрицы, проламывающие стены?

Ужасно жаль их. Не знаю ни одного случая, чтобы такой «вундеркинд» потом был счастлив и успешен.

Разве что вот, Ирма Сохадзе и Оля Рождественская. Но это же совсем другая история, правда?

Теги:
, , , ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
9 песен Анны Герман (аудио+видео)
9 песен Анны Герман (аудио+видео)
Редакция портала "Православие и мир"

Сегодня легендарной артистке исполнилось бы 80 лет

Валентина Толкунова: Все рождается из любви
Валентина Толкунова: Все рождается из любви
Редакция портала "Православие и мир"

Валентина Толкунова - о любви, счастье, семье, вере, духовнике и смысле жизни

Благотворительный фонд
Помочь издать книгу об инклюзивном детском отдыхе
Помочь издать книгу об инклюзивном детском отдыхе
11% собрано / 731070 руб. осталось
Слава и Маша: не останавливаться!
Слава и Маша: не останавливаться!
70% собрано / 116900 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Ну ты и мать!
Катерина Дёмина

Есть множество причин, чтобы запретить себе думать о няне

"
Как прибили, так и держится
Катерина Дёмина

Дети, обесточенные любовью, или Забота как форма агрессии

"
Когда ребенок разочаровывает
Катерина Дёмина

Я задаю коварный вопрос: а кем вы хотели стать в детстве?

Все статьи автора
Статьи Дня
Георгий Фетисов: «Беса играть не страшно, когда знаешь, ради чего»
Валерия Михайлова

Даже на исповеди священники говорят с актером о фильме

Как Церковь помогает в борьбе с ВИЧ/СПИДом
Ирина Якушева

Разрушаем стереотипы о ВИЧ-диссидентах в рясах

Мироточение: нужно ли христианам бегать за чудом
Редакция портала "Православие и мир"

Пусть чудесами занимается специальная комиссия

самое читаемое

Два способа изящно осудить ближнего11,569

Постное письмо № 8. Чаша доверия8,396

Шеф, все пропало! Съел не то, весь пост – псу под хвост8,119

Верю – не верят7,478

Живя без Церкви, любой крещеный де-факто под анафемой5,853

Мироточащий бюст императора, или За что канонизировали Николая II5,848

«Почему вы считаете, что человек, который отрекся от Христа — хуже?»4,497

10 добрых дел на Великий Пост4,101

Постное письмо № 9. Христианство без анафемы3,974

Георгий Фетисов: «Беса играть не страшно, когда знаешь, ради чего»3,414

лучшие авторы

Архимандрит Савва (Мажуко)15,157

Иеромонах Григорий Святогорец11,580

Новостная служба9,157

протоиерей Александр Абрамов8,150

Священник Павел Гумеров7,485

Илья Аронович Забежинский5,955

Священник Константин Камышанов5,858

Сергей Худиев4,507

Ирина Якушева4,335

Валерия Михайлова3,484

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь Правмиру
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть