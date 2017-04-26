Воспитатели детского сада под Красноярском кололи детей гвоздиками

С 2016 года по апрель 2017 года двое воспитателей «неоднократно применяли насилие в отношении четверых воспитанников, путем нанесения им уколов канцелярскими гвоздиками в виде металлических игл в область рук, ног и ягодиц».
«Воспитатели частично признали свою вину и в содеянном раскаялись», – сообщает пресс-служба регионального СК.
Против воспитателей возбуждено уголовное дело по статье «истязание, совершенное группой лиц, в отношении несовершеннолетних детей в ходе с осуществления служебной деятельности».