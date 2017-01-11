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Воцерковление – тема нового номера журнала «Виноград»

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11 января. ПРАВМИР. Вышел в свет новый номер журнала для родителей «Виноград» (№75, январь-февраль 2017).
Воцерковление – тема нового номера журнала «Виноград»

Многие люди приходят к вере уже в зрелом возрасте. В это время их жизнь часто обретает новый смысл. Но также нередко в этот период они на собственном опыте начинают понимать смысл евангельских слов: «враги человеку – домашние его»…

Какие ошибки совершают «новоначальные»? Как избежать конфликтов и непонимания? И наконец, как воспитать ребенка в православной вере так, чтобы он, став самостоятельным, остался верующим?

Кроме того, начиная с январского номера в журнале «Виноград» появились две новые рубрики.

Первая из них посвящена семейным династиям. На страницах журнала разные поколения будут рассказывать о своих семьях и делиться секретами профессий.

Вторая – «Семейное путешествие». Как провести выходные? Куда свозить детей и что им показать? В этой рубрике читатели будут делиться друг с другом личным опытом коротких путешествий.

Что делать, если семью заедает? Это еще один вопрос, который исследуют авторы журнала. Иногда кажется, что бытовые вопросы для двух любящих людей не имеют большого значения, но именно о них разбивается множество семей. Спор о том, кто моет посуду вечером, укладывает спать детей, когда и как моет полы, неожиданно перерастает в затяжной конфликт, способный полностью изменить атмосферу взаимоотношений.

 

Это и многое другое в журнале для родителей «Виноград». Подписка и полный архив номеров на сайте журнала www.vinograd.su и в мобильном приложении для устройств на iOS и Android.

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