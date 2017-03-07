ВОЗ: каждый четвертых ребенок умирает из-за проблем с экологией

7 марта. ПРАВМИР. Ежегодно по всему миру умирают около 1,7 млн детей в возрасте до пяти лет от болезней, связанных с загрязнением окружающей среды.

Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклад, из которого следует, что каждый четвертый ребенок в возрасте до пяти лет погибает из-за проблем, вызванных неблагоприятной средой обитания – речь идет о загрязненном воздухе, пассивном курении, непригодной для употребления воде, сообщает Euronews.

Наиболее частыми причинами смертности детей от 1 месяца до 5 лет являются диарея, малярия и воспаление легких.

Как следует из доклада ВОЗ, 570 тысяч детей до пяти лет погибают ежегодно от респираторных заболеваний, прежде всего от воспаления легких, 361 тысяча детей гибнет от диареи, причиной которой чаще всего становятся отсутствие чистой воды и приемлемых санитарных условий и средств гигиены. Еще 270 тысяч детей умирают, не достигнув первого месяца жизни потому, что родились недоношенными из-за вышеперечисленных факторов.

200 тысяч детей не доживают до пяти лет из-за малярии и отсутствия государственной политики по ее предотвращению, столько же становятся жертвами несчастных случаев, таких как отравление или падение с высоты.