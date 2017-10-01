ВОЗ: современное здравоохранение не отвечает на нужды пожилых людей

В пресс-релизе, опубликованном в связи Международным днем пожилых людей, ВОЗ призвала улучшить координацию усилий между врачами разного профиля в оказании им медицинской помощи.
“Мировая система здравоохранения не подготовлена для населения старшего возраста”, – заявил директор департамента ВОЗ по вопросам старения и жизненного цикла Джон Берд, слова которого приводит ТАСС.
Отмечается, что медицинские и социальные работники могут сыграть важную роль в улучшении положения пожилых людей.
ВОЗ рекомендует реагировать на “комплексные потребности” этих людей, не ограничиваясь обсуждением болезней, с которыми они приходят к врачам.
В пресс-релизе отмечается, что у пожилых людей проблемы со здоровьем нередко носят хронический характер и недугов бывает одновременно несколько. Однако современная система медицинской помощи фокусируется на обнаружении и лечении индивидуальных острых болезней, а не на комплексном подходе.
Чтобы действительно ответить на нужды людей старшего возраста, службы здравоохранения должны сосредоточиться на таких проблемах, как хроническая боль, трудности со слухом, зрением, ходьбой или ежедневной деятельностью.
Международный день пожилых людей (International Day of Older Persons), отмечается ежегодно 1 октября по решению Генеральной Ассамблеи ООН и в этом году он посвящен теме: “Шагая в будущее: талант, вклад и участие пожилых людей – на благо общества”. Внимание сосредоточено на способах поддержки эффективного участия пожилых людей в жизни семей, общин и общества в целом с учетом их прав, нужд и предпочтений.