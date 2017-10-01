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ВОЗ: современное здравоохранение не отвечает на нужды пожилых людей

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1 октября. ПРАВМИР. Всемирная организация здравоохранения отмечает, что международная система охраны здоровья не отвечает на потребности людей старшего возраста.
ВОЗ: современное здравоохранение не отвечает на нужды пожилых людей

В пресс-релизе, опубликованном в связи Международным днем пожилых людей, ВОЗ призвала улучшить координацию усилий между врачами разного профиля в оказании им медицинской помощи.

“Мировая система здравоохранения не подготовлена для населения старшего возраста”, – заявил директор департамента ВОЗ по вопросам старения и жизненного цикла Джон Берд, слова которого приводит ТАСС.

Отмечается, что медицинские и социальные работники могут сыграть важную роль в улучшении положения пожилых людей.

ВОЗ рекомендует реагировать на “комплексные потребности” этих людей, не ограничиваясь обсуждением болезней, с которыми они приходят к врачам.

В пресс-релизе отмечается, что у пожилых людей проблемы со здоровьем нередко носят хронический характер и недугов бывает одновременно несколько. Однако современная система медицинской помощи фокусируется на обнаружении и лечении индивидуальных острых болезней, а не на комплексном подходе.

Чтобы действительно ответить на нужды людей старшего возраста, службы здравоохранения должны сосредоточиться на таких проблемах, как хроническая боль, трудности со слухом, зрением, ходьбой или ежедневной деятельностью.

 В ВОЗ напоминают, что к 2050 году каждый пятый житель Земли будет в возрасте 60 лет и старше, и задача сейчас состоит в том, чтобы всем пожилым людям доступ к услугам здравоохранения, в которых они нуждаются.

Международный день пожилых людей (International Day of Older Persons), отмечается ежегодно 1 октября по решению Генеральной Ассамблеи ООН и в этом году он посвящен теме: “Шагая в будущее: талант, вклад и участие пожилых людей – на благо общества”. Внимание сосредоточено на способах поддержки эффективного участия пожилых людей в жизни семей, общин и общества в целом с учетом их прав, нужд и предпочтений.

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