Стоит ли бороться с грехами, если все равно они определяют наши поступки, и в чем суть подлинного преображения человека, размышляет протоиерей Алексий Иродов.

Теперь для верующих в Него – две реальности

«Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем» (Мф. 16:28).

Преображение Господне среди евангельских событий стоит на особом месте. Я встречал даже удивление некоторых, что этот праздник попал в число двунадесятых. Представить себе, что Бог свят и одежда у Него может стать белой как снег? Что Он может говорить с Моисеем и Илией? Это же не удивительно.

На мой взгляд, этот праздник можно поставить во главе других подобных событий, когда Спаситель ходил по водам и исцелял в субботу. Все эти события объединяет одно свойство – они могут показаться какими-то не обязательными. Хождение по водам. Зачем? Исцеления в субботу, причем специально в субботу – ведь это так злило иудеев. Без этого, кажется, точно можно обойтись, чтобы не ссориться.

Но все эти события – не только чудеса. Чудо здесь, вероятно, стоит на втором месте. Важнее, кажется, то, на что указывают все эти события. Я думаю, что Господь говорит нам о том, что теперь для верующих в Него в мире будет существовать две реальности. Верующий может находиться в особых условиях, пребывая во Христе и со Христом.

Вместо рукотворной «лодки» нашей надежды, мы можем иметь надежду на Христа. И эта новая надежда позволит нам быть настолько свободными, что даже среди ветхого мира мы можем видеть Царствие Божие, пришедшее в силе.

Не где-то на высоте, а внутри нас, в храме нашего сердца, где незримо будет присутствовать Христос. И житейское море уже не будет поглощать нас.

Впереди не только грех, но и Христос!

Многое мы можем узнать, назвать, определить этому значение и место в нашей жизни. Но у всего человечества существует некий всеобщий предел, дальше которого человек перестает понимать, как ему правильно жить.

Таким препятствием для нас явился грех. Человечество в результате грехопадения оказалось в состоянии принудительного невежества. Мы видим мир, но что с этим делать, не знаем. Чтобы дать правильное направление, подсказать, что нам делать, а что нет, Бог дает людям Закон, но человечество не смогло его исполнить.

Вернуться назад или стать девственно-чистыми уже невозможно, ты научился греху, а любое продолжение будет происходить уже с позиции согрешивших и отпавших от правды, а значит, оно незаконно. Получается, что пути назад нет, и мы идем не назад, а вперед. Но впереди же грех! Да, но теперь не только грех, но и Христос!

Это место, болезненное для христиан. Оно связано с трагедией, которая произошла с древней сектой николаитов. Грех этой секты был таким тяжелым, что Господь даже упоминает их в книге Апокалипсис. «Так и у тебя есть держащиеся учения николаитов, которое я ненавижу» (Откр. 2:15).

Название «николаиты» происходит, скорее всего, от схожести имени Николай (победитель людей) с их учением. Николаиты учили, что люди побеждены грехом, и что если человек не грешит, то он и не покается. Они решили, что можно свободно грешить в своем сердце, и даже на практике стали совершать любые грехи.

Этим они сделали трудной для христиан мысль, что назад, к оправданию через Закон, дороги нет, и что стать самим хорошими не получится. Они заблудились и начали ошибочно учить о том, что грех отменен, и чтобы быть христианином, нужно греху предаваться.

В наше время тоже есть последователи этого учения, только они не отдают себе отчет в том, что их вера – по сути николаитство, или делают вид, что не понимают, что Бог делать зло не разрешал. Когда человек свободно грешит и говорит при этом: «Бог грешников любит», или «Не согрешишь – не покаешься», или даже «Это по благословению».

Нельзя смешивать внутреннего человека и его поступки. Понимать их нужно раздельно. Во всех внешних своих поступках мы не будем свободны от греха, если нарушим заповеди.

Зачем рассуждать о Причастии

Христос прощает человеку грехи, но не для того, чтобы человек вернулся назад к Закону или в мир. До нашей физической смерти прощение грехов не решает проблему нашей греховности. Мы не исправились сами. Христос взял наши грехи, но пока мы не умрем, грех все еще властвует в нашем теле. Прощение, пока мы живы, имеет только одну цель – чтобы прощенными мы могли приблизиться к Богу.

Прощение грехов преподается человеку для того, чтобы освободить нас от насилия греха. Прощение создает особые условия для того, чтобы подойти ко Христу, оказаться с Ним, на Фаворе или в горнице, но всегда с Ним.

Если до Христа человек подходил к молитве с холодным сердцем или мучимый страстями, то это была нечистота, нарушение высокой нормы, за которую человек мог быть отвергнут. Сейчас, со Христом, внутреннее несовершенство уже не препятствие, Христос, прощающий грехи, говорит с тобой. Спасение не от тебя, а от Бога, хотя и не без твоей веры.

«Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдает слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к нему и обитель у него сотворим» (Ин. 14:23).

Теперь человек оправдывается верою во Христа и принимает Его в Причастии. Под Телом и Кровью имеется в виду Сам Христос, а не какая-то Его часть. Совершив это установленное Богом Таинство и приняв Христа в свое сердце, человек должен, по слову апостола, рассуждать о Христе. «Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет в осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем» (1 Кор. 11:29). Когда рассуждать? До или после причастия? До, но особенно уже после.

Христос дает человеку право и свободу рассуждать о принятых в Причастии Тайнах. Именно рассуждать. Это такая форма общения, потому что напрямую мы не можем слышать голос Бога, это лишило бы нас свободы самим искать Его. Апостол Павел говорит, чтобы рассуждали, иначе многие болеют и умирают.

Я думаю, что апостол имеет в виду то, что если принимать Христа бездумно, то такой человек остается под властью греха и смерти. И зря обнадеживает себя тем, что Бог через Причастие Сам что-то с ним сделает. Мы можем рассуждать о нас, о грехах, о прощении, и теперь нас будут слушать, грех теперь не имеет власти разлучить нас с Богом сам, без нашей на то воли. Рассуждать, не ожидать голосов и чудес. Это значит, пользуясь рассудком и разумом, познавая верою, действуя любовью, стяжать опыт богообщения, и от него – надежду.

До Причастия – это рассуждение о том, чего ты будешь удостоен, а после – уже новая реальность, где Христос уже принят тобою в Таинстве. Прообраз этого нового пространства – это пребывание со Христом на Фаворе и хождение по водам. Вероятно, именно это имел в виду Спаситель, когда исцелял именно и специально в субботу.

Христова любовь способна принять трагедию человека

Теперь можно осваивать для себя новое, доселе неизвестное пространство, рассуждать о том, как жить в новых условиях, с новой реальностью и что с этим делать. Принимать свои помыслы и рассуждать, и исцеляться во Христе. Рассуждать о том, что грех, и спрашивать у Господа: «Зачем это во мне? Из чего получился этот грех, чем это было вначале, по замыслу Божию».

И ждать ответа, пользуясь оком. «Светильник тела есть око; итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло; а если оно будет худо, то и тело твое будет темно» (Лк. 11:34). Око – это то внутреннее в нашей душе, что умеет искать правду. Нерешенный вопрос всегда должен оставаться открытым. Нужно терпеливо ждать, когда Господь откроет.

И Господь открывает. «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа» (Ин. 3:8). И тогда человек говорит: «Кажется, понял». И человек исцеляется, при этом понимая, как лукавому удалось совершить свой обман, так, что душа захотела греха, думая, что он хорош. Христова любовь способна принять и вытерпеть трагедию человека и не отвергнуть его, если человек сам не захочет вернуться ко греху.

Тебя не выталкивают назад за дверь исправляться. Христос теперь слушает тебя. Ты говоришь: я виновен, виновен тысячу раз, я родился в этом грехе. Но я хочу исправить это, и, Господи, расскажи мне, чтобы я рассудил так, чтобы мне в этом грехе уже не участвовать.

И, научившись первый раз, человек продолжает, и появляется навык. Если человек будет держаться в этом рассуждении, как нищий возле кухни, тогда обретает надежду.

Этот опыт незаменим. Кроме как в своем сердце, рассуждая о Теле и Крови Господа, этот опыт взять негде.

Можно изучить церковную традицию и обряды. Можно познакомиться со всеми «духовными попутчиками» в Церкви, большими и маленькими, но православие для тебя начнется только после Причастия.

До Причастия – только подготовка к личной встрече со Христом. Христос встречает нас в том состоянии, в котором находит, и хотя мы остаемся далеки от совершенства, но надеемся на спасение от греха и смерти, чтобы Христос преобразил и нас. И хотя мы остаемся для мира простыми несовершенными людьми, во Христе мы обретаем мир с Богом. Большего, я думаю, не нужно и ожидать, это и есть то, что нам всем нужно.