Врач Алексей Кащеев помог пострадавшей после терактов в Лондоне

4 июня. ПРАВМИР. Врач-нейрохирург, находящийся сейчас в Лондоне, оказал помощь одной из пострадавших после случившихся там накануне терактов.

Об этом Алексей Кащеев рассказал в своем фейсбуке:

“Я принял душ, выхожу, обернутым в полотенце, и тут раздается тревожный, дробный стук в дверь. Открываю. На пороге девушка; рассказывает, будто в 500 метрах от меня террористическая атака, а случайной попутчице нужна помощь. Осматриваю попутчицу – это японка, паническая атака, дышит через платок”.

Оказав помощь пострадавшей и разместив ее в своем номере, врач отправился на улицу:

“Масса людей быстрым шагом идет со стороны London bridge. Некоторые плачут. Удивляет число пар, крепко держащихся за руки. Движение перекрыто; в противоположную сторону едут полиция и скорые. Над улицами нависают вертолеты. Все магазины и бары закрыты в пять минут. Бывшие посетители толпятся на улицах”.

Алексей Кащеев также призвал не бояться террористов:

“Я совершенно тебя не боюсь, терроризм, и еще больше тебя презираю. Никто, – слышите, – никто, не вздумайте бояться террористов”.

Напомним, 7 человек погибло и 0коло 50 пострадало в результате двух терактов в Лондоне в ночь на 4 июня. Сначала автомобиль наехал на пешеходов на Лондонском мосту. Затем подозреваемые вышли из машины и в районе рынка Боро стали нападать на прохожих с ножами. Подоспевшие через восемь минут после первого звонка в полицию правоохранители настигли и застрелили настигли трех мужчин-подозреваемых.