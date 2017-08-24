Врач-инфекционист: Покажите мне ребенка с параличом от прививки

Россия и Украина переживают новую вспышку кори. В Москве за первое полугодие выявлено 22 случая кори, из них две трети – среди детей. В Киеве за тот же период корью заболели 20 человек, а всего по Украине зарегистрировано 944 случая заболевания, из них 711 (75,3%) среди детей до 17 лет. Врачи считают причиной вспышки кори отказ родителей от прививок. О том, насколько это утверждение справедливо и как вообще обстоят дела с вакцинацией от кори и других болезней, «Правмир» побеседовал с украинским врачом-инфекционистом Евгением Щербиной.

Богатые тоже болеют

– Евгений Александрович, что за напасть такая – эта корь? Почему у нас регулярно вспышки, а о других странах как-то не слышно? У кори есть какая-то география или это общемировое заболевание? В каких странах его больше, а в каких меньше?

– Корью болеют люди абсолютно во всем мире. Просто в странах, которые вакцинируют свое население, уровень заболеваемости намного ниже. Взять те же США – у них с вакцинацией все очень хорошо, и в плане организации, и в плане сознательности людей. От кори привито более 95% населения. И если у них случается даже маленькая вспышка, например, 10 человек заболели корью, то это катастрофа государственного масштаба. Для них это очень серьезно и бывает крайне редко.

Если взять Европу, то там не везде все хорошо. Во Франции много противников вакцинации и люди стали меньше прививаться, поэтому там сейчас очень низкий уровень вакцинации, в том числе от кори. Очень сильно снизилась вакцинация от кори в Италии. То же самое – в Румынии, переживающей сейчас эпидемию кори. Там только официально 15 тысяч человек заболели и 30 из них умерли. На самом деле количество заболевших больше, потому что было много неучтенных, не все больные обращались за медицинской помощью. Да и количество умерших об этом косвенно свидетельствует – смертность от кори составляет 1:1000.

В общем, корь – не та болезнь, которая покинула человечество навсегда.

По данным ВОЗ, в 2015 году зафиксировано 134 200 случаев смерти от кори. Это почти 367 случаев в день или 15 случаев в час!

Конечно, больше всего умирают там, где плохо с медициной – Африка, Азия. Но и в развитых странах случается. Пожалуйста – Румыния, центр Европы, и 30 человек умерли. Потому что уровень вакцинации низкий. Как и во Франции с Италией.

– То есть уровень вакцинации напрямую не зависит от социально-экономического положения в стране?

– Абсолютно. Больше зависит от политики государства. Если государству это нужно и оно за этим следит, обеспечивает адекватные условия, проводит пропаганду вакцинации, то, как правило, проблем особо нет.

– Но ведь даже в благополучных в плане вакцинации странах люди все равно болеют корью.

– Нужно понимать, что корь – это циклическая болезнь. И вспышки ее, так или иначе, будут всегда и везде. Примерная периодичность – пять лет, плюс-минус год. Вопрос в масштабах – то ли 10 человек, то ли 15-30 тысяч. А количество заболевших напрямую зависит от количества вакцинированных. Если привито более 95% населения, вспышки будут незначительные, до нескольких десятков заболевших.

– Зная периодичность вспышек кори, их можно спрогнозировать по годам? А может, и по географии, с учетом уровня вакцинации?

– Да, как правило, можно. И нынешние вспышки, которые сейчас переживают Европа, Россия и Украина, абсолютно вписываются в эту картину цикличности кори. Другое дело, что масштабы, подобные румынским, мало кто ожидал. Мне кажется, в Европе по этому поводу сейчас напряглись, у них давно такого не было.

Что касается Украины, то проследить закономерность и спрогнозировать масштабы проще. Допустим, если взять дифтерию, то у нас был провал по вакцинации в 90-х годах (распад СССР, массовая миграция, не до того было), который в дальнейшем повлек за собой большую вспышку заболевания. Переболело где-то 150 тысяч человек, умерло примерно 5 тысяч человек. Хотя дифтерия прекрасно контролируется. Но забросили вакцинацию – и все начали массово болеть. Когда началась эпидемия, всех начали массово прививать, и заболеваемость резко пошла на спад. И довольно давно уже о дифтерии мы ничего не слышали.

– Сейчас часто говорят, что эпидемия дифтерии снова ждет Украину.

– Я бы сказал – она возможна. Дифтерия на данный момент встречается редко. Бывают случаи, но они, как правило, быстро локализуются. Но если локализовать не удастся, если возникнет хоть небольшая вспышка, болезнь может очень быстро распространиться. Потому что сегодня мало людей вакцинируются и очень много непривитых. В последние пять лет, или около того, уровень вакцинации по Украине стремительно снижается. Невакцинированных людей становится больше.

По той же кори – в 2008 году, по данным ВОЗ, уровень вакцинации детей у нас был около 90%. По крайней мере, озвучивалась такая цифра. Сейчас, согласно статистике, только около 40% детей получили одну дозу вакцины КПК (корь, паротит, краснуха) и около 30% получили вторую дозу, в шесть лет. Ситуация очень печальная. Люди практически в два раза меньше начали вакцинироваться. В результате мы получаем мощную вспышку кори. Пока она более-менее контролируемая, но легко может выйти из-под контроля, как только начнется сезон учебы.

И это касается множества инфекционных заболеваний. Сейчас очень много детей болеют коклюшем, но кто об этом говорит? Статистика не ведется, часто даже не диагностируют. Ребенок кашляет три месяца до рвоты, а ему пишут бронхит или ОРВИ и лечат антибиотиками. В итоге бьют тревогу, обследуются – пожалуйста, коклюш у вас. Привиты? Нет, не привиты.

Евгений Щербина – врач-инфекционист. Работает в Харькове. Окончил Днепропетровскую государственную медицинскую академию, прошел специализацию по инфекционным болезням в Харьковской медицинской академии последипломного образования. Опыт работы – 6 лет. Длительно консультирует на сайтах «КлубКом» и «Русский медицинский сервер» (модератор раздела «Инфекционные болезни»). Автор множества научно-популярных статей на медицинскую тематику.

На пороге эпидемии

– Стали меньше вакцинироваться – почему? Отказываются или не могут?

– Во-первых, отказываются, да. Или прививаются фиктивно – покупают справки. Во-вторых, даже при желании привиться у людей не всегда есть возможность. Украина не всегда обеспечивает вакцинами. Многие жалуются: «Я не против привить ребенка, но где? Я прихожу, а вакцины нет. Мне говорят: ждите или идите в частную клинику». Но не все же могут позволить себе частную клинику. Поэтому остаются без прививок. И разъяснительная работа практически не ведется. А должна вестись.

В идеале должно быть следующее. Пришли вы вакцинировать ребенка, и доктор вам рассказывает: какую прививку мы сегодня делаем, от чего, какие могут быть последствия прививки и что может быть, если прививку не сделать, какая может быть реакция и что в этом случае делать. Доктор должен ответить на все беспокоящие родителей вопросы о вакцине, в том числе об аутизме, опухолевых заболеваниях, аутоиммунных болезнях и отрицательной связи с вакцинацией. Но, как правило, этого даже близко не делается.

Вместо этого у нас дисциплинарные методы. Не хотите вакцинироваться – значит, в садик или школу вас никто не пустит. Но это же абсолютно не работает! Тактика запугивания, тактика запретов ни к чему хорошему так и не привела.

И ладно бы только отказывались, так ведь занимаются подлогом. Маме что? Маме нужна подпись, чтобы ребенка взяли в школу или сад. Прививать ребенка она не хочет. Поэтому, даже если у него в карточке написано, что он привит, это не значит, что он получил эти вакцины. Она идет к врачу, и тот за деньги или из жалости выдает фиктивную справку.

А когда этот ребенок неожиданно заболевает корью, она разводит руками – мой ребенок привит, вот бумажка, вот написано. И что ты ей докажешь? Они покупают эти справки, а когда ребенок заболевает, у них не хватает смелости в этом признаться. И самое ужасное, что мы, врачи, во всем этом виноваты, мы довели до этой ситуации, потому что в свое время не смогли убедить эту маму в эффективности и безопасности вакцинации.

Для примера приведу один случай. Несколько лет назад на Западной Украине ребенок умер от кори. Начали разбираться. По документам выходило, что ребенок был привит от кори, но получил вакцину 1 января в воскресенье! Представьте на секунду, что фельдшер будет прививать ребенка первого января в воскресенье. Абсурд! Медработник даже не удосужился подходящую дату выбрать.

И таких людей очень много – на бумаге привитых, а по факту – нет. Если раньше единичные «отказники» еще могли позволить себе думать: «Я не буду прививать своего ребенка, потому что все привиты, а значит, мой не заболеет», то теперь не получится. Сейчас таких умных очень много. Только 40% детей привиты от кори. Больше полкласса не привиты! Страшно думать, что нас ждет с началом учебного года.

А дети от кори уже начали умирать – в Одессе, к сожалению, зафиксированы два летальных исхода.

– В Одессе вспышка связана с близостью Румынии, где сейчас эпидемия?

– Да, связь есть. По всей Украине плохая ситуация с прививками, но заболевать в первую очередь начали в ближайших к Румынии регионах – Одесской и Ивано-Франковской областях. Основная масса заболевших на сегодня сосредоточена там. Однако корь обязательно придет и в другие регионы. В Харькове уже был случай, о котором я знаю.

Тревогу начнут бить, когда начнется эпидемия. Пока же пропагандой вакцинации, как единственного способа этой эпидемии избежать, государство почти не занимается. Поэтому родителям нужно рассчитывать сейчас только на себя. Нужно понимать, что ничего страшного в прививках нет. Найти нормального доктора, который составит график вакцинации и будет проводить ее качественными вакцинами. И тогда с вашим ребенком ничего страшного не случится.

Манипуляция страхом

– Почему люди отказываются от прививок? Где находят аргументы?

– Когда нет информации, начинаются домыслы и страхи. А информации нет – государство не проводит никакой пропаганды вакцинации. И не дает понятного ответа на главный вопрос: зачем мы это делаем?

Последняя большая вспышка дифтерии на Украине была довольно давно, реальный случай паралитической формы полиомиелита на территории Европы был вообще Бог весть когда, натуральной оспы давно нет, эпидемий с одномоментными тысячами жертв – тоже. Соответственно, люди задают вопрос: зачем прививаться? Им никто внятно не отвечает на это, им просто говорят: «Надо». Надо кому? Врачам? Государству? Или, может быть, «фарммафии»? Ведь, если прямо сейчас мой ребенок здоров, то зачем ему вообще что-то колоть?

Родители ничего не знают о вакцинах и не видят мгновенного эффекта от них, как от антибиотика при воспалении легких. Но если и дальше ничего не делать, то они увидят эффект массового отказа от прививок, как уже мы видим по ситуации с корью.

– А чем эта массовость обусловлена? Может ли идти речь о какой-то спланированной антипрививочной кампании?

– Не думаю. Вряд ли кто-то это спланировал и координирует. Но, к большому сожалению, есть люди, которые на родительском страхе зарабатывают репутацию и деньги. Не знаю, верят ли сами лидеры антипрививочного движения в то, что говорят, но за ними идут, потому что они манипулируют страхом. Они утверждают: «Не делайте прививку, потому что ваш ребенок после этого заболеет, станет инвалидом или вообще умрет».

Врачи же в свою очередь успокаивают: «Не бойтесь вакцинации, она безопасна, она нужна, иначе в будущем ваш малыш может заболеть смертельно опасной болезнью». Но у родителей всегда в первую очередь срабатывает инстинкт сохранения ребенка. Когда с одной стороны им говорят: «Не делайте прививку, потому что от нее ребенок умрет», а с другой стороны: «Делайте, потому что, возможно, он тяжело заболеет, если не будет вакцинирован» – они поверят тому, кто скажет «ваш ребенок умрет».

Панические настроения очень легко разносятся при помощи СМИ и интернета. Плодятся байки о парализованных от АКДС детях, которых никто не видел, и так далее. Дескать, онкология, аутизм, аутоиммунные заболевания – это все от прививок.

Послушайте, у нас количество вакцинированных за последние пять лет снизилось в два раза. Снижается ли количество аутистов и онкобольных детей? Как-то не очень, мягко говоря.

Парадокс – все меньше людей вакцинируется, но аутистами дети становятся, онкология и аутоиммунные заболевания продолжаются. Почему? Потому что связи с прививками у них нет.

Неоднократно доказано, причем не только на Украине, что нет разницы между привитыми и не привитыми детьми в плане аутизма, онкологии, аллергических заболеваний, сахарного диабета первого типа и так далее. И те, и другие болеют абсолютно одинаково. Любой, кто захочет, может найти эту информацию, но, к сожалению, почти вся она на английском языке. Но не все люди могут читать на английском. Они просто вводят в Google «прививка, вакцинация, последствия». Что им выдает поиск? Первые 10 позиций – это сайты антивакцинаторов. Человек заходит, читает, приходит в ужас и распространяет эту информацию дальше, а если надо, то и свое додумает.

Часто ко мне приходят пациенты и говорят: «Я хочу вакцинировать ребенка, но боюсь». Я им начинаю объяснять, что прививка хорошая, качественная, переносится нормально. Что корь – серьезное заболевание с опасными последствиями. Они в ответ: «Вы знаете, вот вроде бы все понимаю, но мне рассказывала моя знакомая (или “я читала”), что где-то там ребенок перестал ходить, его парализовало после прививки». Я спрашиваю: «Вы этого ребенка лично знаете?» – «Нет». Так где эти дети? Почему о них все знают в интернете, но вживую их никто не видел?

Допустим, был один ребенок, у которого была реакция на прививку, на вакцину АКДС. Мама ребенка рассказала об этом своим подругам – и через пару часов эту историю обсуждает весь двор. Причем по ходу истории сюжет меняется. Одна сказала, что просто покраснело место укола, вторая – что отекла нога, третья – что ребенок не ходил три дня, а четвертая – что его на всю жизнь парализовало. Начинаешь докапываться – у ребенка был обычный отек и покраснение, которые прошли за трое суток.

Массовый страх перед прививками доходит до такого абсурда, что боятся уже даже врачи. У нас в роддомах неонатологи отговаривают родителей от вакцинации детей против гепатита B. Хотя это самая легкопереносимая прививка. Вот что с ними делать? Возможно, они просто не хотят брать на себя ответственность. Им за это никто не доплачивает, и у них и своих забот хватает. Им проще сказать: «Ребята, не делайте прививку, пишите отказ, а в поликлинике делайте все, что хотите». Просто перестраховываются.

– Нет, ну медики-то должны понимать, что к чему?

– Увы, у нас, на Украине, нет никаких комиссий по выявлению реальных осложнений на прививку. И если действительно что-то случается у ребенка после прививки, то обращаться некуда. Нет того органа, который обязан разобраться – осложнение ли это на прививку, или у ребенка абсолютно другая болезнь.

А, допустим, в США такие органы существуют. И есть специальный номер телефона для приема сигналов о реакциях на вакцинацию. И если действительно случается какое-то тяжелое осложнение, что бывает крайне редко, ты можешь рассчитывать на помощь государства. Но в большинстве случаев находят другие заболевания, которые просто совпадают с вакцинацией.

Например, некоторые наследственные заболевания, метаболические болезни стартуют на первом, на втором или на третьем году жизни. Ребенок до какого-то периода чувствует себя нормально, а потом резко начинает отставать в развитии. Бывает, что это совпадает с активным периодом вакцинации.

Если сильно захотеть, можно любую прививку притянуть за уши к любой болезни, но мы прекрасно понимаем, что у каждого заболевания есть своя причина. Если это наследственная болезнь, то при чем тут прививка? Ребенок заболел независимо от того, прививался он или не прививался. Если людям это доходчиво, нормальным человеческим языком объяснять, то и страха не будет.

– А в вашей практике бывало подобное? Привили ребенка, потом раз – и он вдруг заболел?

– Ну, раз уж вы спросили, то расскажу о переносимости прививок по личному опыту. Сейчас я вам покажу наш журнал вакцинации, куда мы записываем всех привитых детей. Вот, смотрите. За весь период существования нашей частной клиники, а это около полутора лет, было привито почти полторы тысячи детей. Из них многие дети получали несколько прививок за один день. И за все время у нас не было абсолютно ничего, что бы не вписывалось в инструкцию.

Все побочные эффекты – тютелька в тютельку, как в описании. Покраснение, непродолжительное и небольшое повышение температуры, очень редко – отек. На КПК через пару недель может быть незначительная температура, увеличение лимфоузлов и сыпь, которая быстро проходит.

Самое тяжелое, что у нас было, это транзиторный синовит на фоне вакцинации от гемофильной палочки. Единственный случай. Ребенок ранее не болел, и у него через день-два после прививки случилось незначительное воспаление оболочки, покрывающей тазобедренный сустав. Это и есть транзиторный синовит. Обычно он возникает на фоне перенесенной инфекции, появляется через пару недель, но в данном случае, судя по всему, спровоцировала вакцина. Ребенку было немного больно становиться на ножку, но он быстро расхаживался и скоро все прошло. Сейчас он бегает, скачет и получает дальнейшую вакцинацию.

Больше ничего такого не было. И это при том, что мы вводили не только качественные бельгийские и французские вакцины, но и вакцину АКДС, сделанную у нас, в Харькове. Реакции те же самые. Ни у кого не было повышения температуры выше 40 градусов, не отказывали ноги, ни у кого не развился аутизм, сахарный диабет или онкологическое заболевание и так далее. Анафилактической реакции, слава Богу, тоже ни разу не было. Но это и понятно, потому что ее вероятность крайне низка – один случай на 1-2 миллиона, да и противошоковая укладка у нас всегда есть.

Не заставлять, а просвещать

– Если с уровнем вакцинации у нас все плохо, есть угроза эпидемии, а люди не хотят прививаться, может, стоит подумать над введением обязательной вакцинации? Как вы относитесь к этой идее?

– Крайне отрицательно. Ничего хорошего из этого не получится. Даже если мы будем заставлять людей делать это под дулом автомата.

Прежде чем принуждать к вакцинации, нужно обеспечить адекватные условия. У нас нет особых проблем с качеством прививок, однако слишком много вопросов к самой системе вакцинации.

Чего просят родители? Элементарных объяснений и гарантий того, что процедура вакцинации будет безопасной и комфортной. Если все-таки разовьется осложнение, то государство не спрячет голову в песок, а возьмет на себя всю ответственность. Мама и папа хотят быть уверенными, что ребенку не введут непонятно что с истекшим сроком годности и непонятным составом. Они мечтают увидеть в глазах доктора сочувствие их страхам перед прививками, а не насмешку и осуждение. Разве они просят чего-то невозможного?

Нужно не запугивание или принуждение, а мягкая пропаганда вакцинации.

Нужно объяснять родителям, какие риски несет отказ от вакцинации, и что эти риски несоизмеримы с рисками осложнений от прививок. Поверьте, если вести себя с родителями честно, без высокомерия, как с партнерами, а не с «непутевыми дурачками, начитавшимися интернета», то они готовы вакцинироваться.

– И часто удается вот так переубедить людей?

– Часто. Идейных и ярых антипрививочников немного, большинство – колеблющиеся. Многие родители просто боятся того, о чем не знают. И нам нужно просто дать им адекватную и честную информацию. Как только ты объяснишь человеку на пальцах, зачем это все делается, какие могут быть реакции, что там ничего страшного нет, он сразу успокаивается. А после первой прививки уже уверенно идет на вторую, потому что он тебе доверяет. Людей переубедить легко, если с ними разговаривать, а не давить и запугивать.

– Что-то делается с этой целью в стране?

– К сожалению, сейчас вообще ничего не делается. Нет никакого диалога между врачами и пациентами. Все друг на друга накинулись – пациенты говорят, что врачи плохие, а врачи – что родители плохие, глупые и не хотят вакцинироваться. Я считаю, что в данном случае виноваты не пациенты, а, увы, мы, врачи и государство.

Мы не хотим разговаривать с пациентами. Если бы мы начали диалог, то поверьте, все было бы намного лучше. Но энтузиастов – единицы. Большинство же врачей никак не мотивированы. У них нет никакой заинтересованности в вакцинации. В государственных поликлиниках люди сидят на нищенской зарплате, им вообще не до того, они формально отрабатывают.

– И что делать в такой ситуации?

– Допустим, сейчас на уровне государства хотят поставить оплату труда врача в зависимость от количества пациентов. Хорошо бы сделать подобную систему для вакцинации – то есть чем больше детей у тебя прививается, тем большую ты получаешь зарплату. У нас такого нет, хотя врачей иногда и обвиняют в том, что они якобы получают деньги за вакцинацию. Да если бы они получали за это деньги, был бы совсем другой подход! Не как попало и формально. Врач был бы заинтересован в том, чтобы к нему шли пациенты. Сейчас этого нет.

Нужно создать нормальные условия оплаты, а потом провести нормальное обучение врачей. Потому что сейчас многие врачи – антипрививочники, как и пациенты, увы. Ибо в университетах их обучают кое-как, там курс вакцинации – пара занятий, и все.

Что можно понять за пару занятий, если этому нужно учиться месяцами? Хотя ничего сверхсложного в вакцинации нет. Определенные приказы, протоколы – возьми, почитай и через несколько месяцев будешь знать назубок. И тогда ты уже сможешь нормально работать с родителями.

В общем, мыслей о том, как все исправить, много. Например, у нас хотят сделать e-Health – электронную медицинскую карту. Туда можно зайти и посмотреть все – какие болезни были у ребенка, когда какие анализы и так далее. Хорошо бы прикрутить туда мобильное приложение, которое бы присылало пациенту уведомления – когда и какую прививку нужно сделать, как правильно подготовиться к этому, каким образом можно провести вакцинацию максимально безболезненно.

Ты пришел к врачу, он тебе спокойно и честно все рассказал, не за 5 минут (4 из которых ты гоняешься за ним по коридору), а хотя бы за 30. Ты привил ребенка и в любой момент можешь обратиться по поводу возможных побочных реакций. Если реакция все-таки развилась, то в самом приложении ты можешь оставить отзыв об этом (в идеале, доктор должен подтвердить это со своей стороны), чтобы другие люди в виде статистики увидели, как на самом деле переносится конкретная прививка, без всяких домыслов и «сарафанного радио». Все прозрачно и честно, никто ничего не придумывает.

Поверьте, это не потребовало бы огромных ресурсов. Сделать можно многое, если подходить к проблеме прогрессивно, а не идти по пути запугивания.

– Есть какие-то подвижки в этом направлении? Может быть, информационные кампании?

– Я пока ничего о подобном не слышал. В лучшем случае напечатают какой-то буклетик или плакат в поликлинике наклеят. Это ужас. Нельзя раздать какой-то буклет и ждать, что все сразу начнут вакцинироваться. Не начнут. Нужно все делать в комплексе – обучение врачей, обеспечение вакцинами, информационная поддержка.

Нужны ресурсы в интернете, которые перебили бы эту десятку антипрививочных сайтов в результатах поиска. Чтобы человек мог получить компетентный и понятный ответ на любой вопрос о вакцинации на сайте Минздрава или Украинской академии педиатрии (если проводить аналогию с США). Пока что найти достоверную информацию человеку нелегко.

– Проводимая Украиной медицинская реформа дает какие-то надежды на улучшение ситуации?

– Я бы очень хотел, чтобы вакцинация была в числе первых проблем, которые нужно решать. Но в нашей медицине так все запущено, что начинать нужно с базовых мер. Хотя бы с перехода на страховую медицину, чтобы врачи начали получать нормальную зарплату. Затем нужно решить проблему с элементарным инвентарем, чтобы врачи могли нормально работать. В общем, сделать нужно очень и очень много.

Конкретно об изменениях системы вакцинации в контексте реформы я ничего пока не слышал. Возможно, я не очень тщательно изучил закон о реформе, но, по-моему, там такого даже и близко нет. Реформа будет заниматься более насущными вещами. Но хочется надеяться, что и до системы вакцинации дело дойдет.

Беседовал Артем Левченко