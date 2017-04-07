Врачей обяжут начинать лечение онкобольных в течение двух недель с постановки диагноза

«Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю “онкология” дополняется предельными сроками начала специализированного лечения в медорганизации, оказывающей медпомощь больным с онкологическими заболеваниями. Также проект приказа уточняет этапность оказания медицинской помощи населению по профилю “онкология”», – говорится в документе.
Согласно поправкам, лечение необходимо начать в течение двух недель с момента постановки диагноза.
Глава Минздрава Вероника Скворцова 3 февраля заявила, что некоторые регионы неоправданно затягивают сроки диагностических исследований онкологических заболеваний. При этом она отметила, что в структуре причин смертности населения в РФ рак занимает сейчас второе место.