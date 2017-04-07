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Врачей обяжут начинать лечение онкобольных в течение двух недель с постановки диагноза

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7 апреля. ПРАВМИР. Министерство здравоохранения России разработало поправки в порядок оказания медпомощи, который определяет предельный срок начала лечения при онкологических заболеваниях.
Врачей обяжут начинать лечение онкобольных в течение двух недель с постановки диагноза

«Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю “онкология” дополняется предельными сроками начала специализированного лечения в медорганизации, оказывающей медпомощь больным с онкологическими заболеваниями. Также проект приказа уточняет этапность оказания медицинской помощи населению по профилю “онкология”», – говорится в документе.

Согласно поправкам, лечение необходимо начать в течение двух недель с момента постановки диагноза.

Глава Минздрава Вероника Скворцова 3 февраля заявила, что некоторые регионы неоправданно затягивают сроки диагностических исследований онкологических заболеваний. При этом она отметила, что в структуре причин смертности населения в РФ рак занимает сейчас второе место.

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