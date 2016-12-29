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Врачи 12 часов спасали жизнь мужчине с двумя вирусами гриппа и ОРВИ

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29 декабря. ПРАВМИР. Пермские инфекционисты и реаниматологи в течение 12 часов боролись за жизнь пациента, который получил осложнения сразу от трех вирусов: двух типов гриппа - А (Гонконг) и В (Бристол), а также респираторно-синцитиального вируса.
Врачи 12 часов спасали жизнь мужчине с двумя вирусами гриппа и ОРВИ
Фото: patologii.net

В минувшую субботу, 24 декабря, в Пермскую краевую клиническую инфекционную больницу поступил мужчина 53 лет. Ранее он почувствовал резкую слабость, головную боль, озноб, боли в мышцах, рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

Мужчина не стал обращаться к врачам и начал самостоятельно принимать жаропонижающие средства. Дома у него никто не болел. Через некоторое время наступило значительное ухудшение. В больницу его доставили  в тяжелом состоянии с симптомами выраженной интоксикации и низким артериальным давлением. В течение 12 часов в реанимации врачи  боролись за его жизнь. К утру воскресенья состояние пациента удалось стабилизировать.

«Токсины вируса гриппа поражают сердечно-сосудистую  и нервную систему, подавляя иммунитет. Нарушается тонус и эластичность сосудистой   стенки, повышается ее проницаемость. Это приводит к быстрому ухудшению состояния больного», – говорит главный внештатный инфекционист города Перми, и.о. главного врача Пермской краевой клинической инфекционной больницы Людмила Наумова.

Пациент выжил благодаря тому, что врачи своевременно и правильно поставили клинический диагноз и назначили лекарственные средства, непосредственно влияющие на вирус гриппа.

Позднее обращение за медицинской помощью и самолечение могут привести к печальным последствиям, напоминают врачи. Кроме того, чтобы избежать заражения, они советуют 2-3 раза проветривать помещения, проводить ежедневную влажную уборку и избегать большого скопления людей, в том числе корпоративов и ёлок. В помещениях и городском транспорте рекомендуется носить маски.

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