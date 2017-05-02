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Врачи не давали гарантий, и я поехала к Матроне

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2 мая мы чтим память блаженной Матроны Московской. Сегодня - ровно 65 лет со дня ее кончины.
Врачи не давали гарантий, и я поехала к Матроне

У каждого своя история прихода к Богу. Моя началась с поездки к святой Матроне Московской и столь явных чудес, что отрицать их при всем моем скептическом настрое оказалось невозможно.

Замуж я вышла с диагнозом «первичное бесплодие». Муж знал об этом, и поддерживал меня, как мог. Хотя я на тот момент не особо и переживала, мне было всего 19 лет. О детях я не задумывалась в принципе, так же, как и о Боге. Через полгода после свадьбы нас ждало еще одно испытание: у мужа начались страшные головные боли. Он прошел курс лечения, который не помог.

Супруг перенес инсульт и впал в кому. С каждым днем состояние ухудшалось, и врачи в городской больнице только разводили руками. Только хирург из МОНИКИ наконец-то поставил правильный диагноз: «гнойный менингоэнцефалит». Врачи решили повременить с операцией, но предупредили, что никаких гарантий не дают, так как муж очень плох. Думаю, нет смысла объяснять мое горе.

На следующий день мама мужа предложила съездить в Покровской ставропигиальный монастырь к мощам Матроны Московской. На тот момент я не знала, кто такая святая Матрона. Согласилась, только потому, что мне вообще все равно было, куда ехать и что делать, если это давало хоть какую-то надежду.

Фото: mati-matrona.ru

Фото: mati-matrona.ru

Каково же было мое изумление, когда на следующий день, после нашей поездки муж вышел из комы. Врачи удивлялись, а нашей радости не было предела! Казалось, он шел на поправку.  Но через неделю, сделав контрольную томографию, лечащий врач мужа стал настаивать на срочной операции.

Его слова были: «Я не понимаю, как он еще жив. С таким количеством гноя в голове не живут». Скрепя сердце, мы дали разрешение на операционное вмешательство. Я никогда до этого не молилась, только в раннем детстве. Но в эти дни я обращалась к Господу с такой силой и дерзновением, с какой не могу обратиться и по сей день.

После операции на головном мозге муж пошел на поправку уже по-настоящему. Буквально на пятый день, к полному изумлению врачей он смог самостоятельно ходить. Конечно, полностью избежать последствий не удалось, но даже я часто забываю о том, что у него есть инвалидность. Оперировавший нейрохирург и сам подтвердил, что произошло настоящее чудо.

Впрочем, история на этом не закончилась. Не секрет, что к Матронушке часто едут со своим горем бездетные пары. Естественно на момент посещения монастыря у меня и мысли об этом не было. Но через три месяца после выписки моего мужа я смогла забеременеть. Так на свет появилась моя первая дочка.

Для меня большая радость, когда удается съездить к святой Матроне и поблагодарить её за её молитвы перед Господом. Но после второй беременности несколько лет выбраться не представлялось возможным. Я молилась Господу и просила управить мои дела так, чтобы я смогла приехать с детками, приложиться к её мощам. Наконец мне это удалось. Через пару дней я узнала, что жду третьего малыша.

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