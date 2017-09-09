Все, что нужно знать о завтра, Господь уже сказал

Мы спешим навстречу собственной смерти
Ты часто беспокоишься? Я задавал этот вопрос множеству людей, большинство из которых с улыбкой отвечали: «Риторический вопрос, отче! Конечно, беспокоюсь! А ты разве никогда не беспокоишься?»
И пытаясь ответить на этот вопрос, я оказывался в затруднительном положении, потому что понимал, что и сам часто испытываю это чувство – чувство тревоги. Мы все постоянно тревожимся. И сейчас, перед эфиром, я с волнением думал, смогу ли провести беседу так, как надо. Да, и мне тревожно.
Приходишь в школу, видишь маленьких детей и понимаешь, что и они беспокоятся, находясь в постоянном напряжении. Даже школа – это постоянные гонки, неуверенность и паника.
Все мы тревожимся. Невероятно, но в современном мире это принимает масштабы какой-то эпидемии! Слышите? Эпидемии! Почему же так происходит?
Дело в том, что тревогу невозможно описать точными словами. Мы не понимаем до конца, что она собой представляет. Это чувство часто характеризуется как страх, неуверенность, беспокойство – в общем, крайне неприятное состояние, которое человек испытывает, если ему что-то угрожает или угрожало. Да, в том числе, если событие уже в прошлом. То, что произошло, камнем ложится на душу и давит. А если еще ничего не случилось, то мы боимся, что случится.
Если задуматься о том, куда все мы спешим, становится страшно. Мы спешим навстречу собственной смерти. Живем так, словно у нас в планах как можно скорее умереть. Не наслаждаемся жизнью, данной нам Богом, а постоянно несемся куда-то, ожидая увидеть что-то новое, другое, не такое, как сегодня или вчера.
Мы никогда не живем тем, что имеем сейчас
И вопрос здесь в следующем: когда мы научимся радоваться тому, что имеем сегодня? Когда начнем наслаждаться сегодняшним днем? То, чем мы обладаем сегодня, – это здесь и сейчас. И стремительно исчезнет через мгновение. Время летит. И в данный момент, когда я говорю эти слова, оно несется стремительно.
Как сказал мне один ученик в школе:
– Через пять минут звонок!
Я ответил:
– Видишь? Ты пока еще сидишь здесь и сейчас, а мысли твои уже витают в будущем, которое наступит через пять минут. При этом у тебя нет необходимости как-то планировать это будущее, что-то предпринимать, решать – ты просто не живешь настоящим, не живешь тем, что есть сейчас!
Настоящее постоянно ускальзывает от нашего внимания, мы живем в другом времени, между прошлым и будущим, теряя при этом настоящий момент. Например, сейчас второй час, но мысленно мы уже не в этом времени, час пятнадцать, а в завтра или послезавтра. Или вообще в том, что будет через месяц. Или год.
Мы несемся вперед, но не с конструктивным настроением, не с творческими планами, а с тревогой. Наше воображение не дарит нам радость, наоборот: мы утрачиваем способность радоваться жизни и начинаем болеть.
Например, сейчас ты с энтузиазмом планируешь что-то сделать, но когда берешься за это дело, то быстро теряешь весь энтузиазм, потому что начинаешь думать уже о следующих делах и задачах – тех, которые ожидают тебя завтра. И так – всегда.
Мы никогда не живем сейчас, здесь и сейчас. А ведь это, скажу я вам, самый надежный, самый безопасный отрезок времени. То, чем ты обладаешь сейчас, – единственное, что принадлежит тебе по-настоящему, потому что этому можно радоваться в данный момент. Наслаждаться Божиим даром – жизнью, – брать от нее всё можно по-настоящему только сейчас.
Но нас не покидает чувство тревоги, оно управляет нашей жизнью, загоняя ее в рамки между прошлым – старыми обидами и воспоминаниями – и будущим. Мы никогда не живем тем, что имеем сейчас. И так проходит вся жизнь. Годы летят, приходят болезни. И нет ни радости, ни наслаждения, ни душевного спокойствия, потому что мы не можем остановиться на настоящем моменте – остановиться, улыбнуться и сказать от всего сердца: «Слава Богу!»
Спрашиваешь, к примеру, у кого-то:
– Как дела? Все хорошо?
– Ну-у, можно сказать, что хорошо…
«Я волнуюсь, мне так плохо!»
Однако если ты живешь настоящим, то прекрасно понимаешь – у тебя все просто отлично, ведь в данный момент количество проблем явно не зашкаливает. Во всяком случае, все не настолько серьезно, насколько мы представляем себе, когда тревожимся о настоящем или будущем.
– Я волнуюсь, мне так плохо! – слышу я иногда.
– Почему? Я вот смотрю на тебя – мы спокойно сидим, разговариваем… Тебе холодно?
– Нет.
– Тогда, может быть, жарко?
– Нет, все хорошо.
– Тебе трудно дышать? Плохо себя чувствуешь? А может быть, хочешь есть?
– Нет.
– Тогда, может быть, тебе хочется пить?
– Нет.
– Значит, ты не голоден, пить тебе тоже не хочется, тебе не холодно и не жарко – то есть чувствуешь ты себя хорошо. Но может быть, тебя кто-то напугал? Какой-нибудь зверь, дикий зверь – лев, например, – или какой-то человек тебя преследует?
– Нет, все хорошо.
– Значит, и условия жизни у тебя хорошие, раз всего хватает. А если, предположим, кто-нибудь с другой планеты посмотрит на тебя издалека, то увидит живого, нормально одетого, сытого, здорового человека, который сидит и разговаривает. Но несмотря на это тебя не покидает ощущение тревоги, хотя в настоящий момент у тебя есть всё и никаких проблем.
– Да, я не знаю, как послезавтра сдам этот экзамен…
– Слушай, послезавтра – это послезавтра, оно может наступить, а может и не наступить. Да, возможно, ты и провалишь этот экзамен – если предположить самое худшее. Но сейчас, сейчас, пока мы разговариваем, что происходит?
– Нет, сейчас ничего не происходит, просто я думаю об этом экзамене и беспокоюсь, как он пройдет.
Видишь? Вот твоя проблема.
Сейчас все хорошо. У тебя все хорошо, но ты этого не понимаешь, не радуешься, а наоборот, будто специально ищешь повод для волнения и беспокойства.
И тебе в голову начинают приходить тревожные мысли о том, что будет через несколько дней, как сдашь экзамен, что случится с тобой через несколько лет, кто позаботится о тебе в старости, что ждет тебя после смерти, как будут жить твои дети, как быть с наследством…
Ты начинаешь беспокоиться до появления проблемы
Но когда, когда это произойдет? Сейчас? Прямо сейчас? Если бы ты воспринимал жизнь как дар Божий, то ценил бы только настоящий момент и думал лишь о том, что происходит сейчас. И любая проблема волновала бы тебя лишь однажды. В какой момент? Только в тот, когда она появляется. А сейчас чем ты занимаешься? Постоянно боишься того, чего еще нет, а может, и не будет. А когда все закончится, с удивлением подумаешь: и чего я так волновался? Но при этом каждый раз ситуация будет повторяться снова и снова.
Ты начинаешь беспокоиться задолго до появления проблемы и в итоге страдаешь в разы больше, чем этого хочет Бог. Да, Он попускает нам страдания, но тревога, беспокойство – это только наше безумие, наша глупость.
Тревога – это ложь, которую мы создаем сами, в которой сами живем и мучаемся. Господь не создавал тревог и беспокойства.
Да, Он посылает спасительные страдания, и в жизни неоднократно приходится терпеть болезни и лишения, а затем наступает смерть, которая ведет нас в рай. Бог попускает все это для того, чтобы в конце мы обрели радость – так же, как когда-то ее утратили.
Ведь эта радость была утеряна человеком ради удовлетворения собственного эгоизма, ради минутного наслаждения, повлекшего за собой страдание; и потому именно через страдание, через боль нам суждено приблизиться к Богу. Но тревога здесь ни при чем. Тревога – это не страдание, спасительное и посланное нам Богом для спасения.
Тревога – это мучения, которые мы причиняем себе и другим людям, страдая и старея раньше времени. Включи голову и приостанови воображение. Именно оно виновато в том, что тебе тревожно. Ты рисуешь воображаемые картины, создаешь какие-то сценарии, подозреваешь что-то – в общем, думаешь о том, чего еще нет.
Все, что тебе нужно знать о завтра, Господь уже сказал
Например, некоторые говорят: «Грецию ждет землетрясение». При этом даже сейсмологи не могут точно сказать, когда это произойдет, потому что не знают. А паника, вызываемая слухами, гораздо хуже самого землетрясения, которое продлится полминуты. Потому что вся страна теперь будет жить в напряжении и страхе и люди перестанут спать по ночам. И хотя точно пока никто не знает, будет землетрясение или нет, – пять недель, или пять месяцев, или еще дольше люди будут пребывать в состоянии постоянной тревоги.
Но это тупиковое состояние, оно ни к чему не приведет. А происходит это, потому что у нас нет веры. Если верить в Бога, то нет необходимости знать, что случится завтра, послезавтра, и волноваться по этому поводу.
Все, что тебе нужно знать о завтрашнем (и послезавтрашнем) дне, Господь уже сказал. Причем не просто о завтрашнем – он сказал, что будет в конце света, сказал о Своем Втором пришествии, дал тебе всю необходимую информацию для того, чтобы ты не беспокоился и знал: впереди – Царство Божие, впереди – Рай. Ну и на всякий случай тебе было сказано и о жизни без Бога, об аде, куда лучше не попадать. Вот сколько всего полезного поведал тебе Бог. А об остальном не сказал.
Почему? Потому что Он милостив, человеколюбив и прекрасно понимает людей, ибо и Сам был Человеком.
Если в тебе есть человечность, человеколюбие, ты никогда не будешь обременять других людей. Так и Бог нас не обременяет – не только осуждением или укорами, но и тем, что известно Одному Ему.
Потому что мы не в силах будем принять эту информацию. А поскольку Бог вовсе не хочет, чтобы мы тревожились и волновались, Он дает нам знать только то, с чем мы справимся.
Бог даже не сказал нам, когда будет Второе пришествие, потому что знает, что мы начнем паниковать. Но Он хочет, чтобы мы всегда были готовы к этому, и потому о Втором пришествии нам известно. Так что мы можем спокойно, смиренно и доверчиво подвизаться, готовясь к встрече с Господом. Если каждый день быть с Богом, то не беспокоишься о будущем.
Перевод Елизаветы Терентьевой для портала «Православие и мир»