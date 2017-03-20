Все кандидаты на должность президента РАН отказались от участия в выборах

Об этом сообщило РИА «Новости».
На пост президента РАН претендовали действующий глава академии Владимир Фортов, председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований Владислав Панченко и директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Александр Макаров.
Ранее «Коммерсант» сообщил, что несколько дней назад Владислав Панченко неожиданно потребовал отложить голосование на полгода, чтобы за это время описать в уставе более прозрачную процедуру. Идею о переносе выборов поддержал Владимир Фортов, возглавляющий Академию с 2013 года.
Панченко заявил, что в уставе академии недостаточно четко описана процедура избрания президента РАН: в частности, в документе отсутствует механизм отбора, выдвижения и обсуждения кандидатов.