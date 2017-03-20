О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
О лектории
Правмира
Ждём Вас!
30
марта
в 19:00
Встреча с режиссером Гарри Бардиным
Навигация
Важные темы:

Все кандидаты на должность президента РАН отказались от участия в выборах

|
20 марта. ПРАВМИР. Все три кандидата на должность президента Российской академии наук сняли свои кандидатуры.
Все кандидаты на должность президента РАН отказались от участия в выборах

Об этом сообщило РИА «Новости».

На пост президента РАН претендовали действующий глава академии Владимир Фортов, председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований Владислав Панченко и директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Александр Макаров.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что несколько дней назад Владислав Панченко неожиданно потребовал отложить голосование на полгода, чтобы за это время описать в уставе более прозрачную процедуру. Идею о переносе выборов поддержал Владимир Фортов, возглавляющий Академию с 2013 года.

Панченко заявил, что в уставе академии недостаточно четко описана процедура избрания президента РАН: в частности, в документе отсутствует механизм отбора, выдвижения и обсуждения кандидатов.

Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Комментарии
Обсудить на форуме

Благотворительный фонд
Бахтияра Ибраимахунова спасет операция на мозг
Бахтияра Ибраимахунова спасет операция на мозг
6% собрано / 267600 руб. осталось
Помочь маленькой Яне общаться с миром
Помочь маленькой Яне общаться с миром
92% собрано / 10150 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Патриарх Кирилл: классическая литература должна вернуться в жизнь молодежи
Новостная служба "Православие и мир"

Для этих целей создается организация «Пушкинский союз» в рамках Общества русской словесности

"
Джазмен Юрий Маркин даст благотворительный концерт в помощь детскому хоспису
Новостная служба "Православие и мир"

Концерт приурочен к 75-летию композитора

"
Церковь вспоминает святых священномучеников, в Херсонесе епископствовавших
Новостная служба "Православие и мир"

Святые священномученики Василий, Ефрем, Евгений, Елпидий, Агафодор, Еферий и Капитон несли благовестие Христово в земли Северного Причерноморья

Все статьи автора
Статьи Дня
Никита Жуков: Врачей наказывают, если они не выписывают “фуфломицины”
Ксения Кнорре Дмитриева

Ноотропы и другие лекарства из “расстрельного списка препаратов”

“Ой, и меня вот этим помажьте!”
Священник Сергий Круглов

Прощаются ли забытые грехи в соборовании и другие суеверия

Дед Любимов. Человек с батарейкой
Мария Чернова

Как фермер-пенсионер возвращает к жизни людей на юге Приангарья

самое читаемое

«Зачем вы пришли, с вами там священники разговаривают»12,352

Постное письмо № 18. Как у нас появляются постные лица10,079

«Выносится крест, чтобы нам сказать: перестаньте ныть!»7,969

Епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов): Кто написал «Войну и мир»?7,682

Неделя Крестопоклонная: история, смысл, песнопения, цитаты (+видео, аудио)6,863

Постное письмо № 19. Предчувствие Пасхи3,619

Исповедь на Крестопоклонной3,234

Путь Святого Иакова: чудо, братство, единение2,731

Распятие как маркер на пути в Рай2,605

Нам тяжело нести свой крест? Почему же мы отвергаем помощь?2,573

лучшие авторы

Новостная служба24,793

Архимандрит Савва (Мажуко)21,756

Татьяна Любимова12,295

Архимандрит Андрей (Конанос)9,667

протоиерей Александр Абрамов7,931

Епископ Тихон (Шевкунов)7,690

Анна Ромашко3,212

Оксана Головко2,754

Анастасия Суханова2,726

Сергей Худиев2,718

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть