Все кандидаты на должность президента РАН отказались от участия в выборах

20 марта. ПРАВМИР. Все три кандидата на должность президента Российской академии наук сняли свои кандидатуры.

Об этом сообщило РИА «Новости».

На пост президента РАН претендовали действующий глава академии Владимир Фортов, председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований Владислав Панченко и директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Александр Макаров.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что несколько дней назад Владислав Панченко неожиданно потребовал отложить голосование на полгода, чтобы за это время описать в уставе более прозрачную процедуру. Идею о переносе выборов поддержал Владимир Фортов, возглавляющий Академию с 2013 года.

Панченко заявил, что в уставе академии недостаточно четко описана процедура избрания президента РАН: в частности, в документе отсутствует механизм отбора, выдвижения и обсуждения кандидатов.