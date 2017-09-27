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«Все сплотились»: после землетрясения в Мексике русская община собирает деньги на восстановление православного храма

Источник: RT
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Разрушительное землетрясение в Мексике унесло жизни более 300 человек. Тысячи зданий полностью разрушены, более 11 тыс. строений находятся в аварийном состоянии только в столице страны — Мехико.
«Все сплотились»: после землетрясения в Мексике русская община собирает деньги на восстановление православного храма
Трещины на куполе храма. Фото: RT

Корреспондент RT Паола Гусман посетила городок Непантла де Сор Хуана Инес де ла Крус, где настоятель православного храма, отец Кирилл, проводит службы под открытым небом, поскольку из-за угрозы обрушения его храм пока закрыт. Местная русская община собирает средства на восстановление церкви. Прихожане и священник отмечают, что несчастье только сплотило их.

Съёмочная группа RТ побывала в мексиканском городке Непантла де Сор Хуана Инес де ла Крус в штате Мехико, который, как и другие регионы страны, пострадал от мощнейшего землетрясения 19 сентября. Сила подземных толчков тогда превышала 7 баллов по шкале Рихтера.

В городе Непантла де Сор Хуана Инес де ла Крус есть одна православная церковь Московского патриархата. Из-за землетрясения на иконостасе и куполе храма появились трещины. По словам специалистов, здание может обрушиться в любой момент. Заходить внутрь запрещено, поэтому воскресные службы проводятся под открытым небом.

Корреспондент RT Паола Гусман поговорила с настоятелем храма, отцом Кириллом, о ситуации в Мексике после стихийного бедствия, а также о том, как православная церковь помогает людям справиться с последствиями землетрясения.

«Мы смогли оправиться. Все местные жители объединились, все мексиканцы сейчас мыслями с теми, кто пострадал, в первую очередь через молитву. Таким образом, мы укрепились в своей вере, ведь она означает именно это: материальное — не самое главное. И всему народу Мексики это послужило напоминанием, что материальное — не главное. Всем нам стихия напомнила о том, что надо сконцентрироваться на самом главном, на основных человеческих ценностях», — рассказал отец Кирилл.

Прихожане, многие из которых русские, расстроены, что церковь, куда они ходили каждое воскресенье, сильно пострадала в результате землетрясения. Другого храма поблизости нет, и сейчас прихожане всем миром собирают деньги на восстановление здания.

«То, что произошло, — это ужасно. Всему приходит конец. Наша церковь не выдержала удара. То, что я сейчас увидел, — это кошмар. Будем надеяться, что все вместе мы сможем что-то сделать», — рассказал один из прихожан.

«У меня мурашки по коже от всего этого… В среду, 20 сентября, мы хотели собраться здесь на вечерню, а на следующий день — в Рождество Богородицы — провести литургию. Но всё пошло не так», — рассказала прихожанка.

Пока храм не восстановлен, отец Кирилл проводит службы под открытым небом, у церкви.

В поисках жилья

Самый сильный удар пришёлся на юг страны, но толчки дошли и до столицы. В общей сложности в Мехико пострадало 11,8 тыс. зданий, без жилья остались несколько тысяч человек. Новую квартиру вынуждена искать и корреспондент RT Эмма Торрес.

Её дом внесли в список зданий, подверженных риску. Он находится в центральном районе столицы.

Власти не приводят конкретных причин, почему это здание вошло в список. По словам Эммы, недавно рядом с домом началось строительство подземной парковки, и похоже, что это стало одним из факторов.

Соседи журналистки крайне встревожены, информации мало, и всем срочно надо искать новое жильё. А сейчас найти новую квартиру в городе очень непросто.

О том, что её дом попал в список аварийных, Эмма Торрес узнала случайно, из Twitter, так как всю неделю находилась в командировке.

В Мехико в соответствии с подписанным мэром города Мигелем Анхелем Мансерой планом вводятся три категории определения степени разрушений жилых помещений: зелёная (повреждения минимальны), жёлтая (здание признано непригодным для жилья, но подлежит восстановлению) и красная (жильё под снос). Из 11,8 тыс. зданий в аварийном состоянии к зелёной категории отнесено 10 тыс., к жёлтой — 1,3 тыс. и к красной — 500.

Мэр пояснил, что здания будут восстанавливаться на средства города и федеральных властей, при этом также создан специальный фонд, на счёт которого граждане могут переводить средства для помощи пострадавшим.

Работа с пострадавшими

Число жертв землетрясения в Мексике достигло 331. Об этом сообщил национальный координатор сил гражданской обороны страны Луис Фелипе Пуэнте.

«Всего 331 погибший: 192 — в Мехико, 74 — в штате Морелос, 45 — в Пуэбле, 13 — в штате Мехико, 6 — в Герреро, один — в Оахаке», — написал он в Twitter.

Другие государства оказывают помощь в ликвидации последствий стихии. Япония направила спасателей для разбора завалов, Венесуэла прислала гуманитарную помощь.

«Более 10 тонн продовольствия было доставлено Венесуэлой в братскую Республику Мексика», — написал глава МВД южноамериканской страны Нестор Ревероль в своём Twitter.

 

Местные жители также оказывают помощь пострадавшим, причём не только людям. В Мехико открылся приют, где содержат животных, которых стихия разлучила с хозяевами. Кошек и собак осматривает ветеринар, у них всегда есть еда и крыша над головой. 24 сентября в ходе акции, организованной волонтёрами приюта, все потерявшиеся питомцы обрели временный дом: отзывчивые местные жители забрали их на передержку.

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