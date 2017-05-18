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Всемирный Совет церквей просит отозвать дискриминационные законы на Украине

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﻿18 мая. ПРАВМИР. Представитель Всемирного совета церквей отреагировал на обращение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по поводу дискриминирующих Украинскую Православную Церковь законов.
Всемирный Совет церквей просит отозвать дискриминационные законы на Украине

В посланиях генерального секретаря Всемирного совета церквей пастора д-ра Олафа Фюксе Твейта украинскому Президенту П.А. Порошенко и председателю Верховной Рады Украины А.В. Парубию, в частности, говорится:

«Содружество Всемирного совета церквей, самая открытая и крупная экуменическая организация, которая насчитывает триста сорок восемь Церквей-членов, представляющих более чем сто десять стран и пятьсот миллионов христиан, глубоко обеспокоено намерением Верховной рады Украины включить в повестку дня завтрашнего заседания законопроект № 4128 “О внесении изменений в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях»”, а также законопроект № 4511 “Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, которое признано Верховной Радой страной-агрессором”.

Как экуменическая организация, на протяжении всех семидесяти лет своего существования отстаивавшая принцип религиозной свободы и выступавшая против любых форм дискриминации во всех регионах мира, Всемирный совет церквей считает, что принятие вышеупомянутых законопроектов поставит под угрозу принцип свободы вероисповедания и равенства всех Церквей и религиозных общин на Украине и может вызвать новую волну напряженности в украинском обществе. Высоко оценивая все усилия правительства Украины по укреплению демократии и совершенствованию украинского законодательства в целях приведения его в соответствие с международными стандартами, мы тем не менее убеждены в том, что два эти законопроекта идут вразрез с предпринимаемыми на Украине усилиями по развитию демократии. Мы призываем к тому, чтобы эти чреватые негативными последствиями законопроекты были отозваны».

Служба коммуникации ОВЦС

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