Всероссийская перепись населения пройдет в октябре 2020 года

Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства.
«По результатам переписи будет получена официальная статистическая информация о численности и составе населения России в целом, по субъектам Федерации, по муниципальным образованиям в сочетании с социально-экономическими характеристиками, национальным и языковым составом населения, его образовательным уровнем», – сообщается в документе.
Пробная перепись населения (пилотное обследование) будет проводиться с 1 по 31 октября 2018 года. Она охватит 550 тысяч человек и позволит отработать программно-методологические и организационные вопросы Всероссийской переписи населения.
Предыдущая Всероссийская перепись населения прошла с 14 по 25 октября 2010 года. В ходе нее было учтено почти 142,9 млн человек, постоянно проживающих в России.