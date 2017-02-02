Всероссийский «Тотальный диктант» пройдет 8 апреля

2 февраля. ПРАВМИР. Всероссийская акция «Тотальный диктант» в 2017 году запланирована на 8 апреля.

«Акция пройдет 8 апреля как в России, так и по всему миру. Традиционно будет организована возможность написать диктант в режиме online. Имя автора пока держится в секрете», – цитирует агентство городских новостей «Москва» руководителя проекта Ольгу Ребковец.

По ее словам, в феврале будут организованы подготовительные курсы по русскому языку. Online-курсы пройдут 22 февраля, очные начнутся с 17 февраля.

Любой желающий сможет прийти и бесплатно подготовиться к диктанту.

Акция «Тотальный диктант» проводится с начала 2000-х годов. Идея родилась в Новосибирске, в студенческом клубе гуманитарного факультета НГУ. В 2016 году «диктант» писали на 2,185 тыс. площадках всего мира.