Вспышки на Солнце не оказали резкого влияния на здоровье россиян

11 сентября. ПРАВМИР. Вспышки на Солнце на прошлой неделе не оказали резкого влияния на здоровье россиян, сообщили в Минздраве.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что ее ведомство не может «ситуационно проанализировать» случившееся.

«Резкого влияния, когда мы бы увидели какие-то негативные последствия у конкретных людей, такого, к счастью, не произошло», – рассказала министр.

По ее словам, «поскольку вспышки на Солнце всегда сопровождаются магнитными бурями, изменением у метеочувствительный людей».

Ранее директор НИИ ядерной физики им. Скобельцына МГУ Михаил Панасюк сообщил журналистам, что россияне могли чувствовать головные боли из-за вспышек на Солнце, последняя из которых произошла вечером 10 сентября.

Серия вспышек на Солнце началась 4 сентября. Сначала произошли пять небольших вспышек, 6 сентября последовало две сильных вспышки, затем еще одна произошла 7 сентября, она вызвала на Земле одну из самых сильных за историю наблюдений четырехбалльную магнитную бурю. Эта вспышка стала самой крупной в текущем солнечном цикле, начавшемся в декабре 2008 года.