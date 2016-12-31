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Встреча Нового года: 10 правил

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Перед Новым годом священникам задают множество вопросов о праздновании: что делать с постом? как быть с неверующими родственниками? отмечать ли вообще или ждать Рождества? «Правмир» собрал ответы духовенства на самые острые предновогодние вопросы.
Встреча Нового года: 10 правил

Портал «Православие и мир» собрал для вас 10 советов от духовенства о встрече Нового года. Проведите свой праздник по-христиански праведно и со смыслом.

10 правил встречи Нового года

1. Не терять меры

Встреча Нового года

Протоиерей Александр Авдюгин

Разумное празднество допустимо, если оно несет радость людям. Главное, чтобы в меру все, по тому определению, которое преподобный Амвросий Оптинский предложил: «Смотри, Мелитона, – держись среднего тона; возьмешь высоко, будет нелегко, возьмешь низко, будет склизко; а ты, Мелитона, держись среднего тона».

Не в празднике грех, а в том, как праздновать. И если в новогоднюю ночь ты изначально помолишься, а в нашем граде молебные пения в храмах и этой ночью совершаются, постараешься простить всех и ни на кого зла не держать, то затем смело можно и с Новым годом поздравить, и бокал с шампанским пригубить, и дольку мандаринки скушать. Видя радостные лица наши, и Господь возрадуется.

2. Встречать с молитвой

Встреча Нового года

Иеромонах Димитрий (Першин)

В некоторых храмах 31 декабря проводится всенощное бдение, а после – литургия. Собираются на ночную литургию люди, молодежь чаще всего, которым хотелось бы в Новый год войти со Христом. Представляете, вокруг такая кутерьма, орды орков, крики, взрывы – а в церкви – молитва.

Те два года, что мы совершали новогоднюю литургию на Крутицком Патриаршем подворье, было так. Ребята в эту ночь, как правило, сами поют на клиросе, сами читают. И если на Рождество, на Пасху народу в храме много, то тут – небольшая группка энтузиастов, тут все свои.

Собираются дети и подростки – как правило, из следопытов, молодежь, наоборот, обычно не из Братства. А после службы – трапеза. Часто дети приходят с родителями, но мы стол не делим на детский и взрослый – все сидят вместе. Устав допускает морепродукты, и можно просто поговорить по душам до 6-7 утра.

Есть еще один момент. 1 января мы празднуем память святого мученика Бонифатия. Он был, выражаясь современным языком, алкоголиком, но обратился ко Христу, полностью исцелился от пьянства и даже жизнь завершил мученически и был причислен к лику святых. Так что он может считаться покровителем нашего Нового года.

3. Не нарушать и поста, и мира

Встреча Нового года

Протоиерей Александр Ильяшенко

Если человек может принять участие в подготовке новогоднего стола, то пусть сам и приготовит несколько постных блюд. Новогодний бокал поднять можно, может быть и не один, но тут нужно руководствоваться словами апостола Павла: «Все мне позволено, но не все полезно, все мне позволено, но ничто не должно обладать мною».

А если домашние обижаются и настаивают на том, что «Как же – бабушка готовила!», из двух зол надо выбирать меньшее: что для человека меньшее зло – или ты обидишь ближних, или нарушить пост, но тогда придется в этом покаяться.

Хватит ли у нас юмора, любви к ближним, чтобы соблюсти пост так, чтобы родные не обиделись? Потому что можно отказаться от скоромных блюд с таким тактом и любовью, что домашние не обидятся. И хватит ли у нас любви, чтобы отказаться так, чтобы не обидеть домашних?

4. Размышлять о счастье

Встреча Нового года

Протопресвитер Александр Шмеман

О, если бы люди в своей суетливой жажде мгновенного счастья нашли в себе силу остановиться, задуматься, вглядеться в глубину жизни! Если бы услышали они, какие слова, какой голос вечно обращены к ним на этой глубине. Если бы знали они, что такое – подлинное счастье!

«И радости вашей никто не отнимет от вас!..» Но разве не о такой радости, которой уже нельзя отнять, мечтаем мы, когда бьют часы?..

Но вот – как редко доходим мы до этой глубины. Как почему-то боимся мы ее и все откладываем: не сегодня, а завтра, послезавтра я займусь главным и вечным! Не сегодня. Есть еще время. Но времени так мало! Еще немного – и подойдет стрелка к роковой черте. Зачем же откладывать?

Ведь вот тут, рядом стоит Кто-то: «Се стою у двери и стучу». И если бы не боялись мы взглянуть на Него, мы увидели бы такой свет, такую радость, такую полноту, что, наверное, поняли бы, что значит это неуловимое, таинственное слово счастье.

5. Брать веселье в свои руки

Если за новогодним столом ожидаются непристойные шутки и нецензурные речи, нужно стараться взять инициативу в свои руки. Если это семейное празднование, а не поход в компанию, о которой заранее известно, что празднование там будет малопристойным, то нужно подготовиться заранее.

Найти хороший фильм, который всем будет интересно посмотреть, продумать возможные темы разговоров, найти, что самому рассказать интересное, подготовиться так, чтобы было интересно всем и чтобы это было все благопристойно.

6. Без драконов и крокодилов

Встреча Нового года

Иеромонах Филипп (Рябых)

Превращению Нового года в языческое торжество способствует мода на ассоциацию каждого наступающего года с каким-либо животным. Эта традиция стала устойчивой в силу коммерческой выгоды, в частности, для производителей многочисленных сувениров.

Критически следует относиться и различным ритуалам, связанным с Новым годом, суевериям, будто те или иные действия, совершенные 31 декабря, принесут в следующем году удачу.

7. Подвести итоги

Встреча Нового года

Протоиерей Игорь Прекуп

Неплохо бы каждому человеку в эти стыковочные моменты своей жизни поступить вопреки словам: «а годы летят, наши годы как птицы летят, и некогда нам оглянуться назад».

Тем-то и ценен праздник Нового года, что нам обычно и в самом деле некогда оглядываться назад на уходящие годы, но вот наступает день, когда больше некогда откладывать, надо вынырнуть из водоворота суеты и, прежде чем переступить порог, оглянуться.

И, стоя на пороге, поблагодарить Бога за прожитый год, попросить у Него прощения за то, что было в том году против Его заповедей сделано или вынашиваемо в сердце, и попросить благословения на год грядущий.

8. Не забыть о тех, кто замерзает

Если вы видите на улице замерзающего человека, позвоните в службу «Социальный патруль» по телефону: 8 (495) 720-15-08 (Москва) или узнайте номер в вашем городе. Запишите к себе в телефон прямо сейчас! Возможно, вы спасете кому-то жизнь!

9. Сдать кровь

В течение года с донорской кровью все плохо. В новогодние дни наступает катастрофа. Сегодня она нужнее, чем всегда. Если у вас нет противопоказаний, то вас очень ждут!

10. Поздравить тех, кого никто не поздравит

Одинокая соседка? Пожилая прихожанка вашего храма, чьего имени вы и не знаете? Коллега, которая вышла на пенсию несколько лет назад? Многодетная семья, которой трудно выкроить средства на хороший подарок детям? Вокруг нас множество людей, которых некому поздравить с Новым годом и грядущим Рождеством. А в дни всеобщего праздника одиночество – острее, чем всегда.

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