Встреча с актрисой Светланой Тома состоится в рамках киноклуба «Правмира»

19 сентября. ПРАВМИР. Заслуженная артистка России Светлана Тома примет участие во второй встрече киноклуба «Правмир».

Светлана Тома снялась более, чем в 50 фильмах, международную известность получила благодаря главной роли в фильме Эмиля Лотяну «Табор уходит в небо», принесшем актрисе большой успех и признание у зрителей.

Второй показ киноклуба «Правмир» состоится 21 сентября в кинотеатре «Иллюзион». В этот день будет демонстрироваться фильм режиссера Станислава Ростоцкого «На семи ветрах». В этом году картине исполнилось 55 лет.

Главную роль в фильме сыграла начинающая тогда актриса Лариса Лужина. Вместе с ней в фильме снялись актеры, которых с полным правом можно назвать плеядой выдающихся актеров своего времени: Вячеслав Тиxонов, Вячеслав Невинный, Леонид Быков, Софья Пилявская, Савелий Краморов, Светлана Дружинина, Клара Лучко и другие герои экрана, ставшие легендой. Тексты песен написал Александр Галич. Фильм был лидером проката в СССР 1962 года, его посмотрело более 26,8 млн. зрителей.

«На семи ветрах» — это добрая и яркая история любви, история простого героизма, и по оценке критиков, один из лучших фильмов Станислава Ростоцкого.

По традиции перед показом вашему вниманию будет предложена живая музыка от «Росконцерта», легкий фуршет сети семейных кафе «АндерСон», сладости кондитерской компании «Победа вкуса!», ретро-экспонаты от «Музея техники Вадима Задорожного», а также лотерея и призы от партнеров клуба.

Встреча состоится 21 сентября в 19:00 по адресу: Москва, Котельническая наб., 1/15, кинотеатр «Иллюзион», вход со стороны Яузской улицы. Зарегистрироваться можно здесь.