Встречаем Рождество правильно: 10 советов

Уже вот-вот грядет праздник Рождества. Как настроить себя на длительную службу и провести время в храме достойно? Советует епископ Обуховский Иона (Черепанов).

1. По возможности посетите все уставные праздничные богослужения.

Хочу подчеркнуть, что на праздничном Всенощном бдении обязательно нужно быть. Во время этой службы, собственно, и прославляется Родившийся в Вифлееме Христос. Литургия – это богослужение, которое практически не меняется в связи с праздниками, а основные богослужебные тексты, основные песнопения, которые объясняют вспоминаемое в этот день событие и настраивают нас на то, как правильно встретить праздник, поются и читаются в храме именно во время вечерни и утрени.

Также нужно сказать, что рождественская служба начинается днем раньше — в Рождественский Сочельник. Утром 6 января в храмах совершается рождественская вечерня. Странно звучит: утром — вечерня, но это является необходимым отступлением от устава Церкви. Раньше вечерня начиналась во второй половине дня и продолжалась Литургией Василия Великого, на которой люди причащались. Весь день 6 января до этой службы был особенно строгий пост, люди не вкушали пищу вообще, готовясь причаститься. После обеда начиналась вечерня, и причащались уже при наступлении сумерек. И вскоре за этим наступала торжественная рождественская утреня, которую начинали служить в ночь на 7 января.

Но сейчас, поскольку мы стали более немощные и слабые, торжественная вечерня совершается 6 числа утром и завершается Литургией Василия Великого.

Поэтому те, кто хочет правильно, по уставу, по примеру наших предков – древних христиан, святых, встретить Рождество Христово, должен быть, если позволяет работа, накануне Рождества, 6 января, на утреннем богослужении. В само Рождество следует прийти на Великое повечерие и утреню и, естественно, на Божественную литургию.

2. Готовясь пойти на ночную Литургию, побеспокойтесь заранее о том, чтобы не так сильно хотелось спать.

В афонских монастырях, в частности, в Дохиаре, игумен монастыря архимандрит Григорий всегда говорит, что лучше ненадолго сомкнуть глаза в храме, если совсем сморил сон, чем удаляться для отдыха в келлию, покидая, таким образом, богослужение.

Вы знаете, что в храмах на Святой горе расставлены специальные деревянные стулья с подлокотниками – стасидии, на которых можно сидеть или стоять, откинув сидение и оперевшись на специальные поручни. Также нужно сказать, что на Афоне во всех монастырях братия в полном составе обязательно присутствует на всех богослужениях суточного круга. Отсутствие на службе является достаточно серьезным отступлением от правил. Поэтому и покинуть храм во время службы можно только в крайнем случае.

В наших реалиях в храме не поспишь, но в этом и нет необходимости. На Афоне все службы начинаются ночью – в 2, 3 или 4 часа. А в наших храмах службы не ежедневные, литургии ночью — вообще редкость. Поэтому к тому, чтобы выйти на ночную молитву, можно подготовиться совершенно обычными житейскими способами.

Например, обязательно поспать накануне перед службой. Пока позволяет евхаристический пост, выпить кофе. Раз Господь дал нам такие плоды, которые бодрят, то нужно ими пользоваться.

Но если во время ночной службы начинает одолевать сон, думаю, правильнее будет выйти, сделать несколько кругов вокруг храма с Иисусовой молитвой. Эта небольшая прогулка обязательно освежит и даст силы и дальше находиться во внимании.

3. Поститесь правильно. «До первой звезды» означает не голодать, а присутствовать на богослужении.

Откуда взялся обычай не вкушать пищи в Рождественский Сочельник, 6 января, «до первой звезды»? Как я уже говорил, раньше рождественская вечерня начиналась в послеобеденное время, переходила в Литургию Василия Великого, которая заканчивалась тогда, когда на небе, действительно, уже появлялись звездочки. После Литургии уставом разрешалось вкушение трапезы. То есть, «до первой звезды» означало, фактически — до окончания Литургии.

Но со временем, когда богослужебный круг был вычленен из жизни христиан, когда люди стали относиться к богослужению достаточно поверхностно, это переросло в какой-то совершенно оторванный от практики и реальности обычай. Люди и на службу не идут, и не причащаются 6 января, но при этом голодают.

Когда меня спрашивают, как поститься в Рождественский сочельник, я обычно говорю так: если вы присутствовали утром на Рождественской вечерне и на Литургии Василия Великого, то благословляется вкушать пищу, как положено по уставу, после окончания Литургии. То есть, днем.

Но если этот день вы решили посвятить уборке помещений, приготовлению 12 блюд и так далее, тогда уже, будьте добры, вкушайте после «первой звезды». Раз не несли молитвенный подвиг, хотя бы понесите подвиг поста.

Относительно того, как поститься перед Причастием, если оно будет на ночном богослужении, то по существующей практике, литургический пост (то есть, полное воздержание от пищи и воды) в таком случае составляет 6 часов. Но это нигде прямо не сформулировано, и нет четких указаний в уставе, сколько часов до причащения нельзя есть.

В обычный воскресный день, когда человек готовится к Причастию, то принято не вкушать пищи после полуночи. Но если вы собираетесь причащаться на ночной Рождественской службе, то правильно будет не вкушать пищу где-то после 21.00.

В любом случае, этот вопрос лучше согласовать с духовником.

4. О дате и времени исповеди узнайте и договоритесь заранее. Чтобы не провести в очереди всю праздничную службу.

Вопрос исповеди на рождественской службе сугубо индивидуальный, потому что в каждом храме есть свои обычаи, традиции. Легко говорить об исповеди в монастырях или тех храмах, где большое количество служащих священников. Но если в церкви служит один батюшка, а таких большинство, то лучше всего, конечно, договориться со священником заранее, когда ему будет удобно вас поисповедовать. Лучше исповедоваться накануне Рождественского богослужения, чтобы на службе думать не о том, успеете или не успеете поисповедоваться, а о том, как действительно достойно встретить пришествие в мир Христа Спасителя.

5. Не променяйте богослужение и молитву на 12 постных блюд. Это традиция не евангельская и не литургическая.

Меня часто спрашивают о том, как увязать присутствие на службах в Сочельник и Рождество с традицией застолья в Навечерие Рождества, когда специально готовится 12 постных блюд. Скажу сразу, что традиция «12 страв» для меня несколько загадочна. Рождественский, как и Крещенский Сочельник, является днем постным, причем, днем строгого поста. По уставу в этот день положена вареная пища без масла и вино. Каким образом можно приготовить 12 разнообразных постных блюд без использования масла — для меня загадка.

По моему мнению, «12 страв» – это народный обычай, ничего общего не имеющий ни с Евангелием, ни с богослужебным уставом, ни с литургической традицией Православной Церкви. К сожалению, в СМИ накануне Рождества в большом количестве появляются материалы, в которых внимание концентрируется на каких-то сомнительных предрождественских и построждественских традициях, вкушении тех или иных блюд, гаданиях, гуляниях, колядованиях и так далее – всей той шелухе, которая зачастую очень далека от истинного значения великого праздника пришествия в мир нашего Искупителя.

Меня всегда очень ранит профанация праздников, когда их смысл и значение сводятся к тем или иным обрядам, сложившимся в той или иной местности. Приходится слышать, что такие вещи, как традиции, нужны для людей пока еще не особо воцерковленных, чтобы их как-то заинтересовать. Но знаете, в христианстве все-таки лучше людям давать сразу доброкачественную пищу, а не фаст-фуд. Все-таки лучше, чтобы человек узнавал христианство сразу с евангельской, с традиционной святоотеческой православной позиции, чем по каким-то «комиксам», пусть даже освященным народными обычаями.

На мой взгляд, многие народные обряды, связанные с тем или иным праздником, это и есть комиксы на тему православия. Ни к смыслу праздника, ни к евангельскому событию они практически никакого отношения не имеют.

6. Не превращайте Рождество в кулинарный праздник. Этот день — прежде всего, духовная радость. И для здоровья неполезно выходить из поста обильным застольем.

Опять-таки, все дело в приоритетах. Если для кого-то приоритетно посидеть за богатым столом, то весь день накануне праздника, в том числе, и когда уже совершается праздничная вечерня, человек занимается приготовлением различных мяс, салатов оливье и прочих пышных блюд.

Если для человека важнее встретить родившегося Христа, то он, прежде всего, идет на богослужение, а уже в свободное время готовит то, на что у него хватит времени.

Вообще странно, что считается обязательным в день праздника сидеть и поглощать разнообразные обильные яства. Это ни с медицинской точки зрения неполезно, ни с духовной. Получается, мы весь пост постились, пропустили Рождественскую вечерню и Литургию Василия Великого – и все это ради того, чтобы просто сесть и наесться. Это ведь можно сделать в любое другое время…

Скажу, как готовится праздничная трапеза в нашем монастыре. Обычно по окончании ночных служб (на Пасху и на Рождество) братии предлагается небольшое разговение. Как правило, это сыр, творог, горячее молоко. То есть, то, что не требует особенных усилий при приготовлении. А уже днем готовится трапеза более праздничная.

7. Пойте Богу разумно. Подготовьтесь к богослужению — почитайте о нем, найдите перевод, тексты псалмов.

Есть такое выражение: знание – сила. И, действительно, знание придает силы не только в морально-нравственном отношении, но и буквально — в физическом. Если человек в свое время потрудился над тем, чтобы изучить православное богослужение, вникнуть в его суть, если он знает, что в данный момент происходит в храме, то для него вопрос длительного стояния, усталости не стоит. Он живет духом богослужения, знает, что за чем следует. Для него служба не разделяется на две части, как это бывает: «Что сейчас на службе?» — «Ну, поют». — «А сейчас?» — «Ну, читают». У большинства людей, к сожалению, служба делится на две части: когда поют и когда читают.

Знание службы дает понимание, что в определенный момент богослужения можно присесть и сидя внимать тому, что поется и читается. Богослужебный устав в некоторых случаях разрешает, а в некоторых даже предписывает сидеть. Это, в частности, время чтения псалмов, часов, кафизм, стихиры на «Господи, воззвах». То есть, много моментов службы, когда сидеть можно. А, по выражению одного святителя, лучше сидя думать о Боге, чем стоя – о ногах.

Многие верующие поступают очень практично, беря с собой легенькие раскладные скамейки. Действительно, чтобы в нужный момент не бросаться к лавочкам занимать места, или не «оккупировать» сидячие места, стоя возле них всю службу, лучше будет взять с собой специальную скамеечку и в нужный момент на нее присаживаться.

Не стоит смущаться сидения во время службы. Суббота для человека, а не человек для субботы. Все-таки в какие-то моменты лучше присесть, особенно, если болят ноги, и сидя внимательно слушать богослужение, чем страдать, мучиться и смотреть на часы, когда же все это закончится.

Кроме заботы о ногах, позаботьтесь заранее о пище для ума. Можно купить специальные книжки или в интернете найти и распечатать материалы о праздничном богослужении — толкование и тексты с переводами.

Обязательно рекомендую также найти Псалтырь в переводе на ваш родной язык. Чтение псалмов является неотъемлемой частью любого православного богослужения, а псалмы очень красивы как мелодически, так и стилистически. В храме они читаются на церковнославянском языке, но даже воцерковленному человеку сложно на слух воспринять всю их красоту. Поэтому чтобы понимать, о чем поется в данный момент, можно заранее, до службы, узнать, какие псалмы будут читаться во время этого богослужения. Это действительно нужно делать, чтобы «петь Богу разумно», чтобы почувствовать всю красоту псалмопения.

Многие считают, что нельзя в храме следить за Литургией по книжке — нужно молиться вместе со всеми. Но одно не исключает другого: следить по книжке и молиться, на мой взгляд, это одно и то же. Поэтому не смущайтесь брать с собой литературу на службу. Можно заранее взять на это благословение у священника, чтобы отсечь ненужные вопросы и замечания.

8. В праздники храмы переполнены. Пожалейте ближнего — поставьте свечки или приложитесь к иконе в другой раз.

Многие, приходя в храм, считают, что поставить свечу – это обязанность каждого христианина, та жертва Богу, которую обязательно нужно принести. Но поскольку Рождественское богослужение намного более многолюдно, чем обычная служба, то с постановкой свечей возникает некая трудность, в том числе потому, что подсвечники переполнены.

Традиция принесения в храм свечей имеет древние корни. Раньше, как мы знаем, все необходимое для Литургии христиане брали из дому с собой: хлеб, вино, свечи для освещения храма. И это, действительно, являлось их посильной жертвой.

Сейчас ситуация изменилась и постановка свечей утратила свое первоначальное значение. Для нас это больше напоминание о первых веках христианства.

Свеча — это наша видимая жертва Богу. У нее есть символическое значение: мы должны перед Богом, как вот эта свеча, гореть ровным, ярким, бездымным пламенем.

Это также и наша жертва на храм, потому что мы знаем — из Ветхого Завета, что люди в древние времена обязательно вносили десятину на содержание Храма и священников, служащих при нем. И в новозаветной Церкви эта традиция была продолжена. Мы знаем слова апостола, что служащие алтарю от алтаря питаются. И те деньги, которые мы оставляем, приобретая свечу, это и есть наша жертва.

Но в таких случаях, когда храмы переполнены, когда на подсвечниках горят целые факелы свечей, а их всё передают и передают, возможно, правильнее будет ту сумму, которую вы хотели потратить на свечи, положить в ящик для пожертвований, чем стеснять манипуляциями со свечами братьев и сестер, молящихся рядом.

9. Приводя на ночную службу детей, обязательно спросите у них, хотят ли они быть сейчас в храме.

Если у вас маленькие дети или престарелые родственники, то пойдите с ними на Литургию утром.

В нашем монастыре сложилась такая практика. Ночью в 23:00 начинается Великое повечерие, за ним утреня, которая переходит в Литургию. Литургия оканчивается где-то к половине пятого утра – таким образом, служба длится около пяти с половиной часов. Это не так много – обычное всенощное бдение каждую субботу продолжается 4 часа – с 16.00 до 20.00.

И наши прихожане, имеющие маленьких детей или престарелых родственников, молятся ночью на повечерии и на утрени, после утрени разъезжаются по домам, отдыхают, спят, а утром приходят на Литургию к 9.00 с маленькими детьми или с теми людьми, которые по состоянию здоровья не могли присутствовать на ночной службе.

Если же вы решили привести детей в храм ночью, то, как мне кажется, главным критерием посещения таких длительных служб должно быть желание самих детей прийти на эту службу. Недопустимо никакое насилие и принуждение!

Знаете, есть для ребенка вещи статусные, которые являются для него критериями взрослости. Такие, например, как первая исповедь, первое посещение ночного богослужения. Если он очень просит, чтобы взрослые взяли его с собой, то в данном случае это нужно сделать.

Понятно, что ребенок всю службу внимательно простоять не сможет. Для этого возьмите для него какую-то мягкую подстилочку, чтобы, когда он утомится, можно было положить его в уголок поспать и разбудить уже перед причастием. Но чтобы ребенок не был лишен этой радости ночной службы.

Очень трогательно видеть, когда дети приходят с родителями на службу, стоят радостные, со сверкающими глазами, ведь ночная служба для них – это очень значимо и необычно. Потом постепенно они стихают, скисают. И вот уже проходя через боковой придел, видишь лежащих вповалку детей, погруженных в так называемый «литургический» сон.

Сколько ребенок выдержит — столько выдержит. Но лишать его такой радости не стоит. Однако, повторю еще раз, попасть на эту службу должно быть желанием самого ребенка. Чтобы Рождество было связано для него только с любовью, только с радостью о родившемся младенце Христе.

10. Причаститесь обязательно!

Приходя в храм, мы часто переживаем, что не успели свечки поставить или к иконе какой-то не приложились. Но не об этом нужно думать. Переживать нужно о том, часто ли мы соединяемся со Христом.

Наша обязанность на богослужении — внимательно молиться и максимально часто, насколько это возможно, причащаться Святых Христовых Таин. Храм, в первую очередь, – это место, где мы причащаемся Тела и Крови Христовой. Это мы обязаны делать.

И, действительно, посещение Литургии без причащения лишено смысла. Христос призывает: «Примите, ядите», а мы отворачиваемся и уходим. Господь говорит: «Пейте от Чаши Жизни все», и мы не хотим. А разве у слова «все» есть иное значение? Господь не говорит: пейте от меня 10%, — те, которые готовились. Он говорит: пейте от меня все! Если мы приходим на Литургию и не причащаемся, то это является литургическим нарушением.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ. Какое основное условие необходимо, чтобы ощутить радость длинной всенощной службы?

Необходимо осознавать, ЧТО много лет назад произошло в этот день. Что «Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины». Что «Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил». Что произошло событие такого космического масштаба, которого не было ни до этого, и не будет после.

Бог, Творец вселенной, Творец бесконечного космоса, Творец нашей земли, Творец человека как совершенного создания, Всемогущий, повелевающий движением планет, всей космической системы, существованием жизни на земле, Которого никто никогда не видел, и лишь немногие за всю историю человечества сподобились лицезреть только часть проявления Его какой-то силы… И вот этот Бог стал человеком, младенцем, совершенно беззащитным, маленьким, подверженным всему, в том числе, и возможности убийства. И это все – для нас, для каждого из нас.

Есть замечательное выражение: Бог стал человеком, чтобы мы стали богами. Если это понимать — то, что каждый из нас получил возможность стать богом по благодати, — тогда откроется нам и смысл этого праздника. Если мы будем осознавать, какого масштаба событие мы празднуем, что произошло в этот день, то все кулинарные изыски, колядования, хороводы, наряжания и гадания покажутся нам мелочью и шелухой, совершенно не стоящей нашего внимания. Мы будем поглощены созерцанием Бога, Творца вселенной, лежащего в яслях рядом с животными в простом хлеву. Вот это будет превышать все.

Источник