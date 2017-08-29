Вы тоже смертны – памятка молодым врачам

Многие наши вчерашние студенты стали врачами. Для них – несколько азбучных истин.
– Всё, что вы делаете на работе, должно быть для пользы ваших больных.
– Субординация — не вертикаль власти, а вертикаль ответственности.
– Собственное мнение нужно не отстаивать, а доказывать.
– Не подменяйте уважение к начальству раболепством.
– Контролируйте работу своих подчинённых, но никогда не унижайте их.
– Неразборчивый почерк врача — признак неуважения к тем, кто будет читать его записи.
– Не стыдно сказать, что вы чего-то не знаете; стыдно врать, что вам всё известно.
– Ваш труд стоит слишком дорого, чтобы опускаться до “чаевых”.
– Читайте каждый день специальную литературу.
– Если не знаете английский, изучайте его, иначе отстанете от мировой науки.
– “Не навреди” не означает “бездействуй”.
– Вы тоже смертны.
Источник – Фейсбук Ольги Демичевой