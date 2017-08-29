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Вы тоже смертны – памятка молодым врачам

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Врач-эндокринолог международного уровня, автор книг по эндокринологии, один из основателей Московского центра паллиативной медицины и Лиги защиты прав врачей Ольга Демичева составила список азбучных истин для начинающих врачей.
Вы тоже смертны – памятка молодым врачам
Ольга Демичева. Фото: med-info.ru

Многие наши вчерашние студенты стали врачами. Для них – несколько азбучных истин.

– Всё, что вы делаете на работе, должно быть для пользы ваших больных.

– Субординация — не вертикаль власти, а вертикаль ответственности.

– Собственное мнение нужно не отстаивать, а доказывать.

– Не подменяйте уважение к начальству раболепством.

– Контролируйте работу своих подчинённых, но никогда не унижайте их.

– Неразборчивый почерк врача — признак неуважения к тем, кто будет читать его записи.

– Не стыдно сказать, что вы чего-то не знаете; стыдно врать, что вам всё известно.

– Ваш труд стоит слишком дорого, чтобы опускаться до “чаевых”.

– Читайте каждый день специальную литературу.

– Если не знаете английский, изучайте его, иначе отстанете от мировой науки.

– “Не навреди” не означает “бездействуй”.

– Вы тоже смертны.

Источник – Фейсбук Ольги Демичевой

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