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Выборы президента РАН пройдут 26 сентября

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11 апреля. ПРАВМИР. Выборы президента Российской академии наук состоятся 26 сентября.
Выборы президента РАН пройдут 26 сентября

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на исполняющего обязанности президента академии Валерия Козлова.

«Как и раньше, выдвижение осуществляется на заседаниях отделений тематических и региональных, путем тайного голосования членов бюро отделения. Но мы добавили такой момент: члены академии наук также могут осуществлять такое выдвижение», – сказал Козлов.

По его словам, решение об изменении положения о выборах президента РАН было принято президиумом академии единогласно. Для регистрации потенциальный кандидат должен получить поддержку не менее 50 членов академии.

И.о. главы РАН также заявил, что необходимо согласовать кандидатуру президента академии с органами власти.

22 марта общее собрание Российской академии наук приняло решение перенести выборы президента РАН и ее президиума на осень. Все три кандидата на пост президента РАН сняли свои кандидатуры из-за вопросов к процедуре выборов в уставе РАН.

На пост президента претендовали действующий глава Академии Владимир Фортов, председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований Владислав Панченко и директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Александр Макаров. По данным СМИ, инициатором переноса выборов был Владислав Панченко.

Помощник президента РФ Андрей Фурсенко ранее заявил, что экс-глава Российской академии наук Владимир Фортов вряд ли будет переизбираться.

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