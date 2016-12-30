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Выходные без боли

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Если у вас в семье есть тяжелобольной человек, нужно о многом подумать заранее. Если может понадобиться обезболивание – лучше получить рецепт заблаговременно. И заранее узнать, где находится ближайший хоспис или паллиативное отделение. Президент благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер – о том, как подготовиться к предстоящим новогодним выходным родственникам пациента и что нужно знать, чтобы получить обезболивающие препараты.
Выходные без боли
Фото: hospicefund.ru
Нюта Федермессер

Нюта Федермессер

По опыту – именно в праздники возрастает число звонков с просьбами об экстренной помощи. Но не всем мы успеваем помочь, потому что очень трудно качественно обезболить человека в выходные, особенно если это первый раз! «Скорая» не сможет отвезти пациента в хоспис. Поэтому важно подстраховаться уже сейчас.

Можно встать на учет хосписной выездной службы, когда диагноз уже подтвержден, а самочувствие еще не очень плохое. Но многие не делают этого из-за предрассудков. Например, потому что пугает само слово – «хоспис». Но ни один хоспис не госпитализирует раньше, чем нужно. А если потом появится шанс снять пациента с учета потому, что ему стало лучше – все в хосписе будут так же счастливы, как и вы! Зато у вас всегда будет возможность поговорить с вашим врачом, заранее продумать план, обсудить ход болезни и сроки ухудшения (хотя бы приблизительно).

Сейчас рецепт на сильнодействующие наркотические обезболивающие действует 15 суток, то есть его должно хватить на все выходные.

Что нужно знать, чтобы получить сильнодействующие препараты

  • Право выписывать обезболивающие имеет онколог, участковый терапевт и фельдшер (если пациент живет в удаленном районе, где работает только фельдшерско-акушерский пункт), а также любой врач-специалист, прошедший обучение по работе с наркотическими средствами.
  • Медработники, в том числе врачи выездных патронажных служб, имеют право выписывать рецепты непосредственно в день обращения пациента, в том числе при посещении больного на дому. Однако пациенту все равно придется идти в медучреждение, чтобы поставить печать на рецепте.
  • Врач может назначать наркотические препараты единолично без врачебных комиссий, если это согласовано с руководителем учреждения.
  • Спецрецепт действителен в течение 15 дней и может быть выписан в том числе в выходные и праздники.
  • Медработники не имеют права требовать возврата использованных ампул, упаковок и трансдермальных пластырей перед выписыванием следующего рецепта.
  • Фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории имеют право хранить наркотические препараты и отпускать такие лекарства пациентам вместо аптек.

Как получить рецепт в поликлинике или онкодиспансере

1. Пациент (или его доверенное лицо) идет к врачу или вызывает его для выписки рецепта на дом.

2. Врач осматривает пациента, назначает препарат и при необходимости выписывает рецепт.

3. Заведующий ставит круглую печать на рецептурном бланке.

4. Поликлиника/онкодиспансер передает списки пациентов в аптеку по месту жительства.

5. Пациент (или доверенное лицо) получает лекарство в аптеке по рецепту.

Обратите внимание:

  • Препараты по спецрецептам выдают не все аптеки, а только те, которые имеют право на отпуск НС, психотропных веществ, а также ядовитых веществ. Перечень аптек определяется приказом Департамента здравоохранения субъекта. Каждая поликлиника города прикреплена к определенной аптеке. Медицинская организация, выписавшая рецепт, передает списки больных в аптеку, к которой прикреплена. Адрес аптеки, где будет выдаваться лекарство, нужно уточнить у врача, выписавшего рецепт. Если в аптеке по месту жительства нужного обезболивающего нет, медучреждение обязано передать данные в другую аптеку, имеющую право отпуска НС и ПВ, или выписать препарат из числа имеющихся.
  • Если лечащий врач в отпуске, необходимо обратиться к главному врачу или его заму по лечебной части, чтобы узнать список работников, имеющих право на выписку наркотических препаратов для обезболивания. Такой перечень должен быть в любом медучреждении на основании внутреннего приказа по работе с наркотическими средствами.

Кто может получить препараты, если пациент не может прийти сам?

Родственники, социальные работники или любые другие доверенные лица (например, друзья).

  • Перед выпиской рецепта на НС первично ли, повторно ли врач обязан осмотреть пациента. Соответственно, больной может и в устной форме сказать врачу, кто будет получать за него в поликлинике рецепт и лекарственный препарат в аптеке.
  • Согласно законодательству, при первичном оформлении получения НС в поликлинике или при замене кандидатуры получающего лекарственный препарат, на получающего в поликлинике заполняется форма, где отражены паспортные данные получающего, адрес проживания, степень родства по отношению к пациенту. Эта форма подклеивается в карточку. В г. Москве это Приложение 22 к Приказу №1077 от 11.12.2015 г.
  • Доверенному лицу обязательно иметь при себе СВОЙ паспорт и копию паспорта пациента.
  • Желательно (но не обязательно!), чтобы у доверенного лица было на руках заявление на получение наркотических обезболивающих от пациента.
  • Соцработник по закону имеет право отказаться от получения сильнодействующих препаратов для больного.

Как получить обезболивающие при выписке из стационара или хосписа

При выписке пациента медработники обязаны:

  • При наличии у медучреждения лицензии на работу с наркотическими и психотропными веществами выдать пациенту препарат на срок до пяти дней из запасов стационара, либо выписать рецепт для получения обезболивающего лекарства в аптеке, к которой прикреплена медицинская организация.
  • При отсутствии соответствующей лицензии медработники обязаны связаться с поликлиникой по месту жительства пациента и сообщить руководству территориальной поликлиники для принятия решения об обеспечении пациента с хроническим болевым синдромом НС и проведения дальнейшего планового обезболивания в установленном порядке.

Действия сотрудников скорой помощи при обезболивании онкобольных

1. Если по каким-либо причинам пациент не может самостоятельно провести обезболивание, это обязана сделать бригада скорой помощи, используя средства пациента.

2. Если боль не снимается ненаркотическими препаратами, используются наркотические средства бригады скорой помощи (в рамках оказания скорой медицинской помощи в неотложной форме). В каждой бригаде такие средства есть.

3. Скорая делает запись о проведении обезболивания в карте вызовов, заведующий подстанцией информирует руководство территориальной поликлиники для принятия решения об обеспечении пациента наркотическим средством и проведения дальнейшего планового обезболивания в установленном порядке.

Что делать, если возникли трудности с назначением обезболивающего

В случае затруднений при получении рецепта на наркотическое обезболивающее по месту жительства следует обратиться за помощью по телефонам горячих линий Минздрава и Росздравнадзора.

  • Горячая линия Минздрава РФ: 8 800 200-03-89
  • Горячая линия Росздравнадзора по обезболиванию: 8 800 500-18-35
  • Горячая линия по вопросам оказания паллиативной помощи: 8 800 700-84-36

Телефоны в Москве:

  • Единая справочная служба города Москвы (в том числе по вопросам доступности и качества бесплатной медицинской помощи): 8 495 777-77-77
  • Дирекция по координации деятельности медицинских организаций города Москвы: 8 495 318-00-11
  • Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО): 8 499 347-06-16
  • Телефон главного внештатного специалиста по паллиативной помощи: 8 499 245-59-69

Памятка, которую можно скачать и распечатать:

234sides_terap-boli

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