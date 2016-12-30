Выходные без боли

По опыту – именно в праздники возрастает число звонков с просьбами об экстренной помощи. Но не всем мы успеваем помочь, потому что очень трудно качественно обезболить человека в выходные, особенно если это первый раз! «Скорая» не сможет отвезти пациента в хоспис. Поэтому важно подстраховаться уже сейчас.

Можно встать на учет хосписной выездной службы, когда диагноз уже подтвержден, а самочувствие еще не очень плохое. Но многие не делают этого из-за предрассудков. Например, потому что пугает само слово – «хоспис». Но ни один хоспис не госпитализирует раньше, чем нужно. А если потом появится шанс снять пациента с учета потому, что ему стало лучше – все в хосписе будут так же счастливы, как и вы! Зато у вас всегда будет возможность поговорить с вашим врачом, заранее продумать план, обсудить ход болезни и сроки ухудшения (хотя бы приблизительно).

Сейчас рецепт на сильнодействующие наркотические обезболивающие действует 15 суток, то есть его должно хватить на все выходные.