Выигравшая 506 млн пенсионерка отдаст часть суммы на благотворительность

20 ноября. ПРАВМИР. Рекордсмен российских лотерей заявила, что направит часть суммы на благотворительность.

Обладателем крупнейшего за всю историю российских лотерей джекпота в 506 миллиона рублей стала пенсионерка из Воронежской области 63-летняя Наталья Власова. В интервью организаторам “Русского лото” она и ее дочь Екатерина отметили, что живут довольно бедно.

«Нищета замучила, надоело уже просто», – посетовала победительница.

Победительница еще не знает, как потратить всю сумму, но часть ее она хочет направить на благотворительность.

«Обязательно кому-то помочь – очень многие нуждаются в помощи. У нас в поселке есть девушка, у которой маленький ребенок раком болен – надо помочь», – рассказала дочь победительницы.

Сообщение о рекордном выигрыше 1204-го тиража «Русского лото» было озвучено 5 ноября. Почти 2 недели организаторы не могли найти победителя. Как оказалось, Наталья Власова всегда проверяла лотерейные билеты сама, но на этот раз доверила это внучке, которая сказала, что он невыигрышный. Только проверив билет во второй раз через какое-то время, пенсионерка узнала о джекпоте.