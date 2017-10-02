Вынесен приговор Максиму Хохлову, обвиненному в краже телефона за 5 тысяч рублей

2 октября. ПРАВМИР. Зюзинский районный суд Москвы приговорил Максима Хохлова, обвинявшегося в краже мобильного телефона у гражданина Узбекистана, к одному году и трем месяцам колонии общего режима.

Как сообщает «Новая газета», приговор уже обжалован защитой.

По версии обвинения, «имея преступный умысел», 26-летний Хохлов 5 января 2017 года якобы похитил телефон за 5 тысяч рублей и паспорт из кармана уснувшего в метро гражданина Узбекистана Мумина Муминова, но «не успел довести свой замысел до конца», так как был задержан сотрудниками полиции.

На следующий день после задержания потерпевший Муминов написал заявление в полицию, что претензий к Хохлову не имеет, телефон и паспорт ему возвращены, и просит не арестовывать человека. Однако Хохлова заключили в СИЗО «Бутырка».

За него вступился настоятель церкви при Бутырской тюрьме протоиерей Константин Кобелев. Он же создал общественную группу в поддержку обвиняемого, в чью вину не поверил.

«Невинному дали тюремный срок год и три месяца. Адвокат Константин Маркин блестяще доказал, что вина Максима абсолютно не доказана», – заявил отец Константин, комментируя вынесенный своему прихожанину приговор.

В то же время, по словам священника, поддержка со стороны верующих и внимание СМИ повлияли на приговор – в обычных условиях обвиняемым по этой статье грозит три года лишения свободы и более.

«Настоящее уголовное дело – это один из ярких примеров искусственно созданного уголовного дела. Целью которого является только и исключительно повышение показателей раскрываемости уголовных дел такого рода на метрополитене», – заявил ранее в своем выступлении в суде адвокат Константин Маркин.

Как следствие, так и государственный обвинитель не представили прямых доказательств вины подсудимого. Более того, при рассмотрении дела были созданы препятствия в получении прямых доказательств его невиновности, считает юрист.

Отрицал вину и сам осужденный. По его версии, гражданину Узбекистана в метро стало плохо, из его карманов стали вываливаться документы и телефон. Максим говорит, что собрал его вещи и стал звать сотрудников полиции. Те отвели обоих в отделение, где и обвинили Хохлова в краже телефона и документов, а очнувшегося после Муминова попросили написать заявление о том, что у него украден телефон. Через день Муминов заявление отозвал, об отсутствии претензий к Хохлову он говорил и на суде.