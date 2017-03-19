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«Выносится крест, чтобы нам сказать: перестаньте ныть!»

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«Господи, Крест Твой, которого боятся демоны, — это такое удивительное средство, что при прикосновении к нему сгорают грязные страницы нашей жизни. Наша задача— постом не писать новых плохих страниц». В Неделю Крестопоклонную предлагаем вам главу из книги протоиерея Александра Абрамова «Весна надежды нашей. Великий пост день за днем», вышедшей в издательстве «Никея».
«Выносится крест, чтобы нам сказать: перестаньте ныть!»
Про Распятие. Фото Михаила Моисеева

Мы пришли к середине поста. Что-то у нас получилось, что-то мы провалили. Чувствуется необходимость взять новый старт, открыть в себе второе дыхание. И в третье воскресенье Великого поста Церковь дает нам возможность это сделать. Она напоминает о предстоящей Пасхе. В центре храма, в центре нашей молитвенной жизни она полагает в этот день образ Воскресения Христова.

Это не кулич и не пасхальное яйцо, это Крест Господень. Он настолько плотно и неразрывно соединен с Воскресением Христовым, что одно без другого немыслимо. И выносится крест, чтобы нам сказать: перестаньте ныть!

Как вы не видите, как вы не слышите, как вы не желаете почувствовать, что уже взял на себя Христос всякую вашу боль, и немощь, и страдание?

Мы очень любим себя жалеть, и чаще всего это признак внутренней пустоты. А чем нам еще похвалиться? Вот апостол Павел говорит, что ему нечем хвалиться, кроме его язв о Господе Иисусе и Креста Христова (см. Гал. 6: 14–17). А нам чаще всего не о чем хвалиться, кроме как о собственных язвах, о самих себе. И мы не расстаемся с этой немощью, мы ее несем и лелеем. Нас кто-то обидел, когда нам было шесть с половиной лет, и мы помним об этом в пятьдесят пять. Это у нас такое яркое и сильное воспоминание, что оно перемогает все наши прочие переживания.

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Но крест выносится не только для того, чтобы нас обличить, хотя и обличение здесь содержится. Вынося крест, Церковь говорит с нами словами Спасителя: не бойся, малое стадо! (Лк. 12: 32). Ничего еще не потеряно. Если мы ленились в первой половине поста— есть еще время не полениться во второй. Господь ободряет нас: держитесь!

Не хочет пока говорить: молодцы! Не хочет сказать этого до Пасхи, потому что не полезно нам это. Мы должны постараться еще что-то сделать. И Он нам не только предлагает Крест Свой разделить, но в первую очередь говорит: где вам тяжело, там Я вместе с вами,  Я вместе с вами несу эту ношу. Мы нигде не брошены, не оставлены один на один со своими проблемами. Мы всегда вместе со Христом. Это очень важно почувствовать.

Почему Церковь хочет, чтобы мы ничего скоромного не ели в дни Великого поста? Потому что наш организм иссушается, становится слабее. А в слабости совершается сила Божия. Появляется сосредоточенность, время подумать, что-то переосмыслить в своей жизни, помолиться. Не просто вычитать еще два-три канона, прочесть больше благочестивых книг. Они не принесут пользы сами по себе. Они приносят пользу только тогда, когда вы понимаете, зачем, для чего вы все это делаете. Слова «так полагается» или «в Церкви это принято» не принимаются, не работают. Я делаю это для Христа. Я делаю это со Христом. Я хочу послужить Богу, хочу что-то грязное в себе стереть раз и навсегда.

Господи, Крест Твой, которого боятся демоны, — это такое удивительное средство, что при прикосновении к нему сгорают грязные страницы нашей жизни. Наша задача— постом не писать новых плохих страниц. Крест Господень стоит на страже чистоты тех страниц жизни, которые нам предстоит написать. Давайте будем Кресту доверять.

Пост – время нашего усилия. Мы совершаем усилие, и мы устаем. Но это усталость добрая, она означает, что мы трудимся, стараемся что-то сделать, как-то ограничить свои капризные внутренние запросы. Мы стремимся к Богу, чтобы Он коснулся нас Своей благодатью, как некогда коснулся расслабленного.

mar2845Великий пост — это время надежды и труда, деятельного ожидания Пасхи, а не голодного озлобления, телесной и умственной тяготы от долгих и подчас непонятных богослужений. Книга «Весна надежды нашей», составленная из небольших глав, каждая из которых посвящена важнейшим дням Великого поста, помогает читателю войти в пост радостно и трезвенно, уяснить смысл великопостных служб и полюбить эту сосредоточенную пору жизни, которую Церковь называет «весной души».

Протоиерей Александр Абрамов — настоятель московского храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Выпускник исторического факультета МГУ, Московских духовных школ. Постоянный автор религиозных передач на телевидении, радиостанциях «Радонеж» и «Вера». Был представителем Московского Патриархата в США и при ООН, настоятелем Свято-Николаевского Патриаршего собора в Нью-Йорке. Участвовал в возвращении в Россию чудотворной Тихвинской иконы Божией Матери и звонницы Данилова монастыря.

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