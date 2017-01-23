Выпускники московской школы обвинили руководство заведения в сексуальном насилии

23 января. ПРАВМИР. Выпускники московской государственной школы «Лига школ» обвинили в сексуальном насилии и домогательствах руководство учебного заведение – директора школы Сергея Бебчука и его заместителя Николая Изюмова.

Домогательства продолжались в течение 21 года — всего времени существования школы, пишет издание «Медуза» со ссылкой на выпускников школы.

По данным издания, в школу принимали учеников, начиная с седьмого класса. Домогательствам подвергались девочки в возрасте от 13 лет. По словам бывших учеников, девочек заставляли раздеваться, прикасались к ним и занимались с ними сексом.

В 2015 году выпускники школы, которые занимались расследованием случаев домогательств, взяли с Бебчука и Изюмова обещание уйти из сферы образования. Однако решили придать эту историю гласности, узнав, что Бебчук устроился на работу в школу для одаренных детей «Интеллектуал», а Изюмов основал «Интеллект-клуб», объединивший несколько образовательных кружков.

Изюмов все обвинения в свой адрес отверг, с Бебчук связаться не удалось.

Следственный комитет России в связи с публикацией начал проверку. Уголовное дело следователи пока не завели.

Это не первый подобный скандал в московской системе среднего образования. В сентябре 2016 года двоих преподавателей 57 школы обвинили в сексуальных домогательствах по отношению к ученикам и ученицам.