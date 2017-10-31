Вышел фильм о семье Юревичей – авторов “Правмира”

31 октября. ПРАВМИР. Кинофильм о семье и служении протоиерея Андрея Юревича покажут на фестивале "Лучезарный Ангел" 6 ноября.

Герои фильма «Свидетельство о любви» – протоиерей Андрей Юревич, его супруга матушка Ольга и их семья.

“Это те люди, о которых я подумала, когда их увидела: «Как такое может быть, что о них еще ничего не сняли? Люди должны видеть это живое свидетельство”, – рассказывает режиссер фильма Наталия Боцман.

Как рассказала режиссер, документальный фильм снят методом наблюдения, в фильме нет ни одной сыгранной роли, ни одного искусственно сказанного слова, закадрового текста. Фильм содержит архивные материалы семьи, интервью с героями.

“Задача фильма – миссионерская. Мы должны были выполнить задачу не то, чтобы привлечения людей, а, скорее, – коснуться сердец историей того, как люди встретились с Богом, живут с Богом, живут в Боге. Надеюсь, эта задача выполнена”, – отмечает Наталия Боцман.

По словам режиссера специального сценария у кино тоже не было.

“Сценарий мы не писали осознанно, потому что я понимала, что должны дать героям рассказать свою историю. Собственно, сценарий – это история их жизни, их отъезда из Москвы в поисках чего-то важного в Сибирь. Это их жизнь, встреча с Богом, рождение детей”, – рассказывает она.

В фильме использована музыка Эдуарда Артемьева, Алексея Рыбникова, Евгения Крылатова, Руслана Муратова, Дмитрия Маликова.

“А когда мы обратились к Дмитрию Маликову, получилось еще удивительнее. Они с супругой попросили посмотреть, где будут их треки. Я попыталась им отправить вырезанные фрагменты из фильма, где должна быть их музыка, но мой компьютер категорически отказывался работать. Через несколько часов я поняла, что это бесполезно и отправила рабочую версию нашего кино целиком, указав тайм-коды, где стоят их музыкальные треки. На следующий день Дмитрий звонит батюшке и говорит: «Мы начали смотреть и не смогли оторваться». В итоге он предложил взять любую его музыку, которая нам понадобится”, – рассказала Наталия Боцман.

В фестивале «Лучезарный ангел» режиссер уже принимала участие ранее – с другим фильмом.

Фестиваль пройдет 1 по 7 ноября в Москве под девизом «Доброе кино» и под эгидой Года экологии в России и 100-летия русской революции. Основная площадка смотра – кинотеатр «Тула» киносети «Москино».

Программы «Лучезарного Ангела» ориентированы в первую очередь на детей, подростков, молодежь и семью. Это благотворительный проект – вход для зрителей на все кинопоказы и мероприятия фестиваля по бесплатным пригласительным билетам.

Протоиерей Андрей Юревич и его супруга Ольга являются постоянными авторами Правмира, в том числе, с материалами о семейной жизни, браке и воспитании детей.