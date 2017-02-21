Высшая школа экономики откроет в Москве англоязычный научный лекторий

21 февраля. ПРАВМИР. Англоязычный лекторий открывает Высшая школа экономики в Москве. Он заработает в коворкинге «Розетка и кофе», созданном выпускниками «Вышки» на Мясницкой улице.

В лектории «можно будет не только подружиться с наукой, но и попрактиковаться в английском языке», сообщает пресс-служба вуза. Лекции начнутся 28 февраля.

В HSE Talks иностранные профессора, работающие в НИУ ВШЭ, будут выступать с лекциями на английском языке по наиболее актуальным темам в области социологии, нейронаук, политологии, психологии и др. Встречи будут проходить по вторникам.

«Кофе, наука и английский — это идеальное сочетание для интеллектуального досуга. Живые дискуссии на самые горячие научные темы приветствуются, чай, кофе и сладости предоставляются гостям лектория бесплатно», – говорится в сообщении вуза.

Расписание лектория можно посмотреть по следующей ссылке.