Выставка «Памяти погибших за веру Христову» открылась в Москве

20 февраля. ПРАВМИР. Выставка «Памяти погибших за веру Христову» открылась 18 февраля в Храме Христа Спасителя в Москве.

Выставка организована по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщает пресс-служба Московской Патриархии.

На церемонии открытия экспозиции к собравшимся обратился председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«То был трагический век для нашей страны: две мировых войны, две революции, массовые репрессии. Об этом свидетельствует выставка, которую мы открываем, где с фотографий на нас смотрят спокойные умиротворенные взоры людей из прошлого ― людей, которых мы не хотим забывать, потому что они отдали свои жизни за Россию и за веру», – сказал владыка.

«Когда сейчас говорят о примирении, важно понимать: это очень важное для стабильности общества понятие, оно нужно, чтобы люди жили в мире, но примирение не означает, что мы должны вычеркивать из истории какие-то имена или «замыливать» те или иные вопросы истории. Были репрессии? Были. Были миллионы невинно убиенных людей? Да. Мы должны об этом говорить прямо», – сказал Иларион.