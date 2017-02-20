Вытянуть Юлю из темноты и страха

У меня нет правильного ответа на вопрос, почему случается то, что случилось с маленькой Юлей.

Есть версия, которую я рассказываю всем, кто готов слушать: мы все, все вместе, слишком криво и неправильно живем, отравляя прекрасный Божий мир, и от нашей злой и кривой жизни рвется там, где тонко. Вот как в истории Юли. Грыжа спинного мозга (spina bifida), паралич, синдром Арнольда Киари, проблемы с почками…

Тем, кто Юлю родил, такой «букет» оказался не нужен, и со всем своим горем девочка оказалась в детском доме.

Мы не знаем точно, почему. Зато мы точно знаем, зачем.

Зачем приемная мама Юли пришла в детский дом, и увидела неподвижную крошечную девочку в казенной кроватке. Зачем она забрала свою Юлю домой. Зачем дни и ночи возится с малышкой, изо всех сил тянет ее из темноты и страха на свет, к жизни.

Зачем мы с вами узнали о Тане и Юле.

Все это нужно для того, чтобы тысяча человек собралась вместе, и попыталась зашить ту дырку в ткани мироздания, из-за которой вот такое произошло с девочкой.

Юле нужна реабилитация.

Еще больше реабилитация нужна всем нам. Юля и ее героическая мама дают нам с вами шанс помочь. Мне кажется, не только им, а прежде всего – самим себе.